Усик — Дюбуа 2: онлайн-трансляція відкритих тренувань (відео)

Боксери проведуть першу офіційну дуель поглядів перед боєм

У середу, 16 липня, у Лондоні (Велика Британія) чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) і володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведуть перший публічний захід напередодні об'єднавчого бою — відкриті тренування. Поєдинок відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі".

Пряма відеотрансляція відкритих тренувань Усика та Дюбуа буде доступна для перегляду на YouTube-каналі DAZN. Початок заходу о 18:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція відкритих тренувань учасників шоу Усик — Дюбуа 2

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть реванш за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, український "Кіт" нокаутував британця у 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель ударом нижче пояса поклав Олександра на канвас, проте нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Супербій Усик — Дюбуа можна подивитися в Україні. Додамо, що Олександр є фаворитом, щоправда, букмекери значно збільшили шанси на тріймф Даніеля.