Непобедимый украинский боксер брутально нокаутировал соперника после 3-летнего простоя (видео)

Украинец 3 года не проводил бои

Небитый украинский боксер-профессионал, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) одержал победу на вечере бокса в Шривпорте (штат Луизиана, США). До этого в последний раз Тарас выходил на ринг в марте 2022 года.

На вечере бокса 39-летний Шелестюк во втором раунде нокаутировал 42-летнего американца Роддрикуса Ливси (12-5-1, 9 КО). Поединок проходил в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Шелестюк комбинациями загнал соперника к канатам, после чего провел блестящий удар с левой, после которого Ливси рухнул на канвас. Таким образом, Тарас закрыл обидную ничью с Габриэлем Маэстре. Роддрикус, в свою очередь, проиграл в 5-й раз, имея в своем послужном списке 12 побед и 1 ничью.

Видео нокаута в бою Тарас Шелестюк — Роддрикус Ливси:

Напомним, недавно в Киле (Германия) состоялся вечер профессионального бокса. В андеркарде шоу на ринге сразился украинский супертяж Виктор Выхрист, который в феврале 2023 года потерпел свое первое поражение в карьере. 6-раундовый рейтинговый поединок продлился всего 28 секунд.