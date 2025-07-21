Усик научил Фьюри любить Украину (видео)

В сети появилась реакция "Цыганского короля" на украинский флаг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри подбодрил украинского болельщика в Лондоне. Это произошло на фоне проведения шоу Усик — Дюбуа 2 в Лондоне, в рамках которого украинский боксер Александр Усик стал двукратным абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Видео с Фьюри в TikTok загрузил пользователь Марьян Пициль. Тайсон увидел украинский флаг на спине у украинского болельщика и подошел к нему.

"Вива Украина" (Да здравствует Украина), — прокричал Фьюри, который при этом приобнял фаната.

В сети обратили внимание на видео. Пользователи считают, что на данных кадрах "Цыганский король" показал свое истинное лицо, хотя ранее делал выпады в сторону украинцев. Один из пользователей пошутил, что любить Украину Фьюри научил Усик, который дважды победил британца.

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. К слову, на вечере бокса в Лондоне дрались еще двое украинцев: полутяж Даниэль Лапин и супертяж Владислав Сиренко. Лапин добыл тяжелейшую победу, а вот Сиренко сенсационно проиграл свой бой.

После победы Усик признался, что даже не думает оканчивать карьеру. Кроме того, чемпион трогательно обратился к украинским военным.