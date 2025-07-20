Усик побил Дюбуа и назвал имена новых жертв (видео)

Украинец и не думает заканчивать с боксом

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) нокаутировал чемпиона IBF Даниель Дюбуа (22-3, 21 KO).

После победы Усик заявил, что не собирается бросать профессиональный бокс. Кроме того, он назвал несколько потенциальных соперников. Об этом сообщает "Телеграф".

"38 лет — это молодой парень. Это только старт!

Может быть, это Тайсон Фьюри? Может быть, Джозеф Паркер? Может быть, Дерек Чисора?

Я пока не знаю. Не могу сказать. Я хочу домой", – сказал Усик.

Напомним, в первом поединке между Усиком и Дюбуа, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Перед реваншем Усик и Дюбуа провели открытые тренировки, Александр появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.

На вечере бокса Усик — Дюбуа 2 дрались еще двое украинцев: полутяж Даниэль Лапин и супертяж Владислав Сиренко. Лапин добыл тяжелейшую победу, а вот Сиренко откровенно разочаровал.