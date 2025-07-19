Усик - Дюбуа 2: непобедимый украинский супертяж сенсационно проиграл

Украинец подходил к поединку без поражений

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) проходит большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг выйдут чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO).

В андеркарде шоу состоялся бой супертяжей с участием украинца Владислава Сиренко. Об этом сообщает "Телеграф".

Непобедимый 30-летний Сиренко (22-1, 19 KO) встречался на ринге с 31-летним британцем Соломоном Дэкресом (10-1, 3 KO). Рейтинговый 10-раундовый бой супертяжей завершился победой британца единогласным решением судей — 99-91, 98-92, 99-92. Примечательно, что украинец являлся безоговорочным фаворитом поединка, по мнению букмекеров.

Добавим, что Сиренко появился на ринге в костюме, стилизованном под украинскую вышиванку. К слову, Владислава тренирует бывший тренер Усика Джеймс Али Башир.

Вечер бокса Усик — Дюбуа 2 покажут в Украине на нескольких платформах. Шоу бокса началось в 19:30 по киевскому времени с поединков раннего андеркарда. Главный бой начнется не ранее 23:30. Добавим, что бесплатная официальная трансляция реванша не планируется.

К слову, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком. Добавим, что в день боя букмекеры "добавили" шансов Коту.

Накануне Усик и Дюбуа провели открытые тренировки, Александр появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Напомним, в первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.