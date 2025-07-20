Усик трогательно обратился к защитникам Украины (видео)

Боксер поблагодарил воинов за возможность выступать на международной арене

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) одержал досрочную победу над обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22-3, 21 KO).

После победы Усик дал интервью на английском, однако приостановил его и перешел на украинский язык. Все для того, чтобы поблагодарить защитников Украины, которые защищают страну от российских оккупантов. Об этом сообщает "Телеграф".

"Хочу поблагодарить всех ребят, которые защищают нашу страну.

Я получил множество сообщений от подразделений, защищающих мою страну на линии фронта. Ребята, вы невероятные, вы позволяете мне сейчас быть здесь. Слава Украине", – сказал Усик.

Напомним, в первом поединке между Усиком и Дюбуа, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

На вечере бокса Усик — Дюбуа 2 дрались еще двое украинцев: полутяж Даниэль Лапин и супертяж Владислав Сиренко. Лапин добыл тяжелейшую победу, а вот Сиренко откровенно разочаровал.