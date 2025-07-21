Усик навчив Ф’юрі любити Україну (відео)
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У мережі з’явилася реакція "Циганського короля" на прапор України
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі підбадьорив українського вболівальника в Лондоні. Це сталося на тлі проведення шоу Усик — Дюбуа 2 у Лондоні, в рамках якого український боксер Олександр Усик став дворазовим абсолютним чемпіоном світу у гевівейті.
Відео з Ф’юрі в TikTok завантажив користувач Мар’ян Піціль. Тайсон побачив український прапор на спині в українського вболівальника та підійшов до нього.
"Віва Україна" (Хай живе Україна), — прокричав Ф’юрі, який при цьому обійняв фаната.
У мережі звернули увагу на відео. Користувачі вважають, що на цих кадрах "Циганський король" показав своє справжнє лице, хоча раніше робив випади у бік українців. Один із користувачів пожартував, що любити Україну Ф'юрі навчив Усик, який двічі переміг британця.
Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа в п’ятому раунді. До речі, на вечорі боксу в Лондоні билися ще двоє українців: напівваговик Даніель Лапін і суперваговик Владислав Сіренко. Лапін здобув найважчу перемогу, а ось Сіренко сенсаційно програв свій бій.
Після перемоги Усик зізнався, що навіть не думає закінчувати кар’єру. Крім того, чемпіон зворушливо звернувся до українських військових.