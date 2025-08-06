"Надеюсь, Россия убьет всех украинцев": Свитолина показала обратную сторону тенниса

Украинская теннисистка подверглась массовой травле в сети

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 2:6 в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Монреале (Канада). Украинка, которая на Уимблдоне-2025 дошла до 1/16 финала, подверглась оскорблениям из-за поражения.

Об этом рассказала сама теннисистка в сторис на своей странице в Instagram. Элина пристыдила хейтеров, отметив, что она в первую очередь является матерью и только потом — спортсменкой.

Всем, кто делают ставки: я в первую очередь мама, а потом уже спортсменка. То, как вы общаетесь с женщиной, с мамой – это стыд. Если бы ваши мамы увидели эти сообщения, им было бы противно. Элина Свитолина

Свитолина опубликовала скриншоты сообщений, которые ей присылают пользователи.

"Коррумпированная с**а. Карма вернется, не переживай. Дети поблагодарят тебя", "Не переживай, дочь ш***и. Рабыня коррупции", "Надеюсь, Россия убьет всех твоих де**мовых украинцев. Проиграла японке – возвращайся сосать ч**н", "Тебе нужны новые мозги? ш***а, которая не может попасть е*****м мячом в корт. Уходи из тенниса вместе со своим мужем", "Продажная теннисистка", – говорится в некоторых сообщениях.

Видеообзор матча Свитолина - Осака

Напомним, в текущем сезоне Свитолина дважды добиралась до четвертьфиналов Grand Slam. В Австралии украинка в 1/4 финала проиграла американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 6:3, 6:4, а во Франции Элина уступила Иге Свентек из Польши со счетом 1:6, 5:7.