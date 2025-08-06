"Сподіваюся, Росія уб’є всіх українців": Світоліна показала зворотний бік тенісу
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Українська тенісистка зазнала масового цькування в мережі
Перша ракетка України Еліна Світоліна програла японці Наомі Осаці з рахунком 2:6, 2:6 у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Монреалі (Канада). Українка, яка на Вімблдоні-2025 дійшла до 1/16 фіналу, зазнала образ через поразку.
Про це розповіла сама тенісистка у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Еліна присоромила хейтерів, наголосивши, що вона в першу чергу є матір’ю і лише потім — спортсменкою.
Усім, хто робить ставки: я насамперед мама, а потім уже спортсменка. Те, як ви спілкуєтесь із жінкою, з мамою – це сором.
Якби ваші мами побачили ці повідомлення, їм було б гидко.
Світоліна опублікувала скріншоти повідомлень, які їй надсилають користувачі.
"Корумпована с**а. Карма повернеться, не переживай. Діти подякують тобі", "Не переживай, дочка ш***і. Рабиня корупції", "Сподіваюся, Росія уб’є всіх твоїх де**мових українців. Програла японці – повертайся смоктати ч**н"," е*****м м’ячем у корт.
Нагадаємо, цього сезону Світоліна двічі діставалася до чвертьфіналів Grand Slam. В Австралії українка в 1/4 фіналу програла американці Медісон Кіз з рахунком 3:6, 6:3, 6:4, а у Франції Еліна поступилася Ізі Свєнтеку з Польщі з рахунком 1:6, 5:7.