"Сподіваюся, Росія уб’є всіх українців": Світоліна показала зворотний бік тенісу

Українська тенісистка зазнала масового цькування в мережі

Перша ракетка України Еліна Світоліна програла японці Наомі Осаці з рахунком 2:6, 2:6 у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Монреалі (Канада). Українка, яка на Вімблдоні-2025 дійшла до 1/16 фіналу, зазнала образ через поразку.

Про це розповіла сама тенісистка у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Еліна присоромила хейтерів, наголосивши, що вона в першу чергу є матір’ю і лише потім — спортсменкою.

Усім, хто робить ставки: я насамперед мама, а потім уже спортсменка. Те, як ви спілкуєтесь із жінкою, з мамою – це сором. Якби ваші мами побачили ці повідомлення, їм було б гидко. Еліна Світоліна

Світоліна опублікувала скріншоти повідомлень, які їй надсилають користувачі.

"Корумпована с**а. Карма повернеться, не переживай. Діти подякують тобі", "Не переживай, дочка ш***і. Рабиня корупції", "Сподіваюся, Росія уб’є всіх твоїх де**мових українців. Програла японці – повертайся смоктати ч**н"," е*****м м’ячем у корт.

Відеоогляд матчу Світоліна — Осака

Нагадаємо, цього сезону Світоліна двічі діставалася до чвертьфіналів Grand Slam. В Австралії українка в 1/4 фіналу програла американці Медісон Кіз з рахунком 3:6, 6:3, 6:4, а у Франції Еліна поступилася Ізі Свєнтеку з Польщі з рахунком 1:6, 5:7.