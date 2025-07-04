В РФ нашли главную русофобку Украины: обыграла "русскую львицу" на "Уимблдоне"

Почетный "титул" достался украинской теннисистке

Российские пропагандисты нарекли украинскую теннисистку Даяну Ястремскую "главной русофобкой Украины". Накануне Даяна в напряженном матче выбила из турнира "нейтральную" россиянку Анастасию Захарову — 5:7, 7:5, 7:6(8).

Спортивное издание из РФ "Советский Спорт" выпустило статью по итогам матча с заглавием "Анастасия сражалась как львица. И почти дожала главную русофобку Украины". В публикации одесситку назвали "главной противницей послематчевых русско-украинских рукопожатий".

Советский Спорт назвал Ястремскую главной русофобкой Украины

"Похоже, после вчерашней победы, Даяне Ястремской придется менять свой ник в нашем чате на "Главная русофобка Украины", — иронизирует над статьей "Советского Спорта" telegram-паблик БТУ.

В сети шутят про новый титул Ястремской. К слову, некоторые пользователи считают, что "Советский Спорт" назвал главной русофобкой не ту украинскую теннисистку, припоминая Даяне игру на Кубке Кремля по время войны на Донбассе и интервью на русском языке. Добавим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Ястремская активно помогает украинской армии, а ее благотворительный фонд получал благодарности от военных.

Полное виео матча Ястремская - Захарова

Напомним, в первом раунде "Уимблдона-2025" Ястремская сотворила главную сенсацию, обыграв вторую ракетку мира Коко Гауфф. Перед стартом травяного "мэйджора" Даяна вошла в историю украинского тенниса.