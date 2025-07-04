В РФ нашли главную русофобку Украины: обыграла "русскую львицу" на "Уимблдоне"
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Почетный "титул" достался украинской теннисистке
Российские пропагандисты нарекли украинскую теннисистку Даяну Ястремскую "главной русофобкой Украины". Накануне Даяна в напряженном матче выбила из турнира "нейтральную" россиянку Анастасию Захарову — 5:7, 7:5, 7:6(8).
Спортивное издание из РФ "Советский Спорт" выпустило статью по итогам матча с заглавием "Анастасия сражалась как львица. И почти дожала главную русофобку Украины". В публикации одесситку назвали "главной противницей послематчевых русско-украинских рукопожатий".
"Похоже, после вчерашней победы, Даяне Ястремской придется менять свой ник в нашем чате на "Главная русофобка Украины", — иронизирует над статьей "Советского Спорта" telegram-паблик БТУ.
В сети шутят про новый титул Ястремской. К слову, некоторые пользователи считают, что "Советский Спорт" назвал главной русофобкой не ту украинскую теннисистку, припоминая Даяне игру на Кубке Кремля по время войны на Донбассе и интервью на русском языке. Добавим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Ястремская активно помогает украинской армии, а ее благотворительный фонд получал благодарности от военных.
Напомним, в первом раунде "Уимблдона-2025" Ястремская сотворила главную сенсацию, обыграв вторую ракетку мира Коко Гауфф. Перед стартом травяного "мэйджора" Даяна вошла в историю украинского тенниса.