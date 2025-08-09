В России вновь набросились на Байдена: "больной человек"

В кругу бывшего президента США обсуждали вопрос депортации российских хоккеистов НХЛ

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал информацию о возможной депортации из США российских хоккеистов, включая Александра Овечкина. Овечкин в 2025 году побил бомбардирский рекорд в НХЛ по количеству голов в регулярном сезоне.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. Александр набросился на экс-президента США Джо Байдена, администрация которого хотела применить данные санкции.

Состояние здоровья Байдена было таким, что от него можно было ожидать чего угодно. Это абсолютно больной человек, это все видели. Падает, спотыкается, несет что попало. Я могу сказать, что для той администрации Америки это нормально, Байден мог выкинуть все что угодно. Представляю состояние болельщиков и владельцев клуба, которые не позволили бы такое допустить на сто процентов. На Овечкина и всех наших ходят люди, это хоккеисты высочайшего класса. Александр Тихонов

Александр Тихонов

Напомним издание The Wall Street Journal сообщило, что во время президентства Джо Байдена в его команде велись разговоры о высылке всех российских хоккеистов из НХЛ, включая Овечкина. В конечном итоге от этой идеи отказались.

Отметим, Овечкин является основателем движения Putin Team и активно поддерживает главу Кремля. К слову, Путин сделал подарок Овечкину на свадьбе спортсмена. После полномасштабного вторжения российских войск в Украину НХЛ никак не отреагировала на связь спортсмена с президентом РФ, хотя лигу критиковали за это.

После того как Овечкин побил рекорд НХЛ, президент США Дональд Трамп назвал россиянина "великим". А в Вашингтоне, где выступал хоккеист, увековечили Александра.