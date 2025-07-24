Усик получил нового соперника: украинца обязали провести бой

Джозеф Паркер претендует на бой с украинским чемпионом

В четверг, 24 июля, Всемирная боксерская организация (WBO) выступила с официальным заявлением. Одна из четырех самым весомых организаций в боксе после проведения шоу Усик — Дюбуа 2 обязала абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика (24-0, 15 КО) провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Соответствующее уведомление опубликовала пресс-служба WBO в соцсети Х. У сторон есть 30 дней, чтобы договориться о поединке, после чего начнутся промоутерские торги.

"WBO официально распорядилась о проведении переговоров по обязательному титульному бою в тяжелом весе между Александром Усиком и Джозефом Паркером. У сторон есть 30 дней на достижение соглашения, иначе WBO перейдёт к промоутерским торгам. Начинаем обратный отсчет", — гласит сообщение.

Если Усик откажется от боя с Паркером, то, вероятно, потеряет титул WBO.

Джозеф Паркер/Фото: Getty Images

Лучшие нокауты Джозефа Паркера

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. К слову, на вечере бокса в Лондоне дрались еще двое украинцев: полутяж Даниэль Лапин и супертяж Владислав Сиренко. Лапин добыл тяжелейшую победу, а вот Сиренко сенсационно проиграл свой бой.

После победы Усик признался, что даже не думает оканчивать карьеру и назвал Паркера потенциальным соперником. Кроме того, чемпион трогательно обратился к украинским военным.