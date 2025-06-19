Звезда украинского футбола, похоже, получит длительный бан

Вторая допинг-проба вингера "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика дала положительный результат. В декабре 2024 года проба "А" показала наличие в организме спортсмена запрещенного мельдония.

О положительной допинг-пробе "Б" Мудрика сообщает The Athletic. Футболисту грозит 4-летняя дисквалификация, если он не докажет, что допинг попал в его организм случайно.

Добавим, что накануне Футбольная ассоциация Англии предъявила украинцу обвинения в нарушении антидопинговых правил. Сторона Мудрика отказалась давать какие-либо комментарии после этого.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голами и 5 ассистами. Контракт украинца с "Челси" действует до конца июня 2031 года.

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Позднее в сети появилась версия, что допинг мог попасть в организм футболиста через корову. Кроме того, ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Добавим, что Искусственный интеллект считает, что Михаил сможет вернуться в профессиональный футбол, даже если получит 4-летний бан, правда, про топ клуб придется позабыть.