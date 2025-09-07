Путин и ракета: российская чемпионка-"нейтралка" публично поддержала президента РФ (видео)

Россиянка получила "нейтральный" статус от международной федерации

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, лейтенант ВС РФ Яна Егорян надела футболку с изображением президента России Владимира Путина. Таким образом, она открыто смеется со своего "нейтрального" статуса, который ей выдала Международная федерация фехтования (FIE).

Об этом сообщает Base of Ukrainian sports. Олимпийский комитет России (ОКР) прислал несколько сувениров спортсменке, которая решила снять видео в футболке с зображением Путина.

Кроме того, на заднем плане за "нейтральной" фехтовальщицей засветился пакет с изображением ракеты.

Данная публикация вызвала бурную реакцию в сети. К примеру, украинская олимпийская чемпионка Парижа (командная сабля) Елена Кравацкая назвала Егорян "безмозглой".

Справка: Яна Егорян — двукратная олимпийская чемпионка (сабля и командная сабля), лейтенант ВС РФ. В январе 2018 года стала доверенным лицом Путина на президентских выборах 2018 года. Выступает за Центральный спортивный клуб армии РФ (ЦСКА), подчиненный минобороны РФ. Она является послом общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое отечество", осуществляющего свою деятельность, в том числе и на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, на чемпионате мира по фехтованию-2025 в Грузии произошел скандал. Люди протестовали против участия Егорян и других россиян на турнире. К слову, Яна на соревнованиях выиграла "золото".