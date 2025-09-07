Путін і ракета: російська чемпіонка-"нейтралка" публічно підтримала президента РФ (відео)

Росіянка отримала "нейтральний" статус від міжнародної федерації

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, лейтенант ЗС РФ Яна Єгорян одягла футболку із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Таким чином вона відкрито сміється зі свого "нейтрального" статусу, який їй видала Міжнародна федерація фехтування (FIE).

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports. Олімпійський комітет Росії (ОКР) надіслав кілька сувенірів спортсменці, яка вирішила зняти відео у футболці із зображенням Путіна. Крім того, на задньому плані за "нейтральною" фехтувальницею засвітився пакет із зображенням ракети.

Дана публікація викликала бурхливу реакцію у мережі. Наприклад, українська олімпійська чемпіонка Парижа (командна шабля) Олена Кравацька назвала Єгорян "безмозкою".

Довідка: Яна Єгорян — дворазова олімпійська чемпіонка (шабля та командна шабля), лейтенант ЗС РФ. У січні 2018 року стала довіреною особою Путіна на президентських виборах 2018 року. Виступає за Центральний спортивний клуб армії РФ (ЦСКА), підпорядкований міноборони РФ. Вона є послом загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян "Здорова вітчизна", що здійснює свою діяльність, у тому числі й на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з фехтування-2025 у Грузії стався скандал. Люди протестували проти участі Єгорян та інших росіян на турнірі. До речі, Яна на змаганнях виграла "золото".