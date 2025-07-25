В Госдуме набросились на Украину из-за "провокации" на чемпионате мира

Украинская фехтовальщица проявила свою гражданскую позицию, вызвав истерику в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев набросился на украинские спортивные власти после поступка украинской шпажистки Влады Харьковой на чемпионате мира. Фехтовальщица после победы на турнире демонстративно отказалась от совместных фото с российским спортсменом.

Соответствующий комментарий Свищева приводит "Матч ТВ". По его мнению, украинские власти "натаскивают" спортсменов, чтобы те никак не взаимодействовали с российскими атлетами.

"Мне жалко ребят и девчонок украинских. Они на самом деле ни в чем не виноваты. На самом деле большинство украинских атлетов выполняют указания федераций, министерства спорта и Олимпийского комитета Украины.

Которые, в свою очередь, получили четкие указания от политического руководства страны: не фотографироваться с россиянами и белорусами, руки им не пожимать, не смотреть в их сторону, разворачиваться и уходить при встрече с россиянами и так далее.

С одной стороны, это глупость, с другой – выглядит провокационно. Жалко, что так происходит. К спорту это не имеет никакого отношения.

Там же стояли еще и представители других стран, которые с недоумением наблюдали за ситуацией. Они смотрели на украинку, как на психбольную. Она просто взяла и ушла. Задавались вопросом: все ли у нее нормально? Что случилась? Почему она ушла? Может, у нее живот заболел? Потому что для большинства людей на планете это непонятно.

Даже если между нашими странами есть разногласия, это не дает основания нарушать регламент соревнований. Есть четкое понимание: сначала награждение, потом фотографирование. Выполняйте.

Какая разница, у кого какие проблемы со странами. А не хочешь выполнять регламент – не побеждай. Все очень просто", – сказал Свищев.

Напомним, украинские спортсмены не впервые отказываются фотографироваться с представителями стран-агрессоров. К примеру. Юные украинские каратисты Юрий Павлюк и Никита Глушку отказались от совместных снимков с представителем Беларуси Даниилом Пракапенка. Ранее украинка Вероника Андращук отказалась от фотосессии с россиянками на пьедестале почета юношеского Евро по прыжкам в воду.