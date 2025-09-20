В фигурном катании произошел скандал из-за украинской песни (видео)

Международная федерация молчит о причинах инцидента

Международный союз конькобежцев (ISU) в свои соцсетях опубликовал фрагмент выступления нейтрального фигуриста из РФ Петра Гуменника на отборочном турнире в Пекине, заменив в ролике музыку. Все бы ничего, но сотрудники ISU поставили украинскую песню под прокат россиянина.

Позднее видео было удалено, а на его место залили выступление Гуменника под оригинальную композицию. Об этом сообщает "Телеграф".

Изначально ISU залило видео проката Гуменника под песню "Плакала" украинской группы KAZKA. После критики в соцсетях ролик был удален, однако затем видео вновь опубликовали, правда, под саундтрек из фильма "Парфюмер. История одного убийцы" — именно под эту песню выступал Петр. Зачем ISU проводила данные манипуляции неизвестно.

Тренировочный прокат Гуменника в Пекине

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустит россиян на Олимпийские игры-2026 по принципу Парижа-2024, где представители РФ соревновались в нейтрально статусе. ISU допустила представителей РФ к отбору на Олимпийские игры-2026, правда, только в одиночном катании и в нейтральном статусе. Это решение вызвало настоящую истерику в России.