Новый скандал в фигурном катании: с украинцем произошла неприятность после допуска России

Украинца обворовали на олимпийском отборе

Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что на олимпийском лицензионном турнире в Пекине (Китай) его обокрали. К слову, на этот турнир был допущен нейтральный атлет из России Петр Гуменник, который уже успел угодить в скандал в Поднебесной.

Марсак в сторис на своей странице в Instagram сообщил, что у него украли игрушки, которые болельщики бросали ему на лед после выступления. В раздевалку, где лежала сумка с игрушками, доступ имеют исключительно фигуристы. Сам спортсмен отметил, что не думает, что это сделал, кто-то из нейтральных атлетов. К счастью, злоумышленник не стал портить спортивный инвентарь украинца.

Кто-то порвал мою сумку для игрушек и украл все игрушки, которые были брошены на лед для меня. Они лежали в раздевалке, к которой имеют доступ только фигуристы. Я знаю, что мы не дружим с некоторыми людьми здесь, но я никогда не делал и не говорил ничего плохого против кого-либо лично. Речь идет не об игрушках, а о том, что это произошло в раздевалке, которая должна быть "безопасным местом". Там были мои коньки и костюм. Сильно сомневаюсь, что это сделал кто-то из нейтральных спортсменов. Кирилл Марсак

Кирилл Марсак сообщил о воровстве игрушек

Отметим, Марсак по итогам олимпийского отборочного турнира в Пекине попал в топ-5 и гарантировал Украине квоту на Олимпиаде-2026 в мужском одиночном фигурном катании.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам отбираться на Олимпийские игры-2026, правда, только в одиночном катании и в нейтральном статусе. Это решение вызвало настоящую истерику в России. На квалификационном турнире в Китае ISU угодил в скандал. Пресс-служба организации опубликовала в соцсетях видео выступления россиянина под украинскую песню.