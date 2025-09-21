Новий скандал у фігурному катанні: з українцем сталася неприємність після допуску Росії

Українця обікрали на олімпійському відборі

Український фігурист Кирило Марсак заявив, що на олімпійському ліцензійному турнірі у Пекіні (Китай) його обікрали. До речі, на цей турнір було допущено нейтрального атлета з Росії Петра Гуменника, який уже встиг потрапити в скандал у Піднебесній.

Марсак у сторіс на своїй сторінці в Instagram повідомив, що у нього вкрали іграшки, які вболівальники кидали йому на лід після виступу. У роздягальню, де лежала сумка з іграшками, доступ мають лише фігуристи. Сам спортсмен зазначив, що не думає, що це зробив хтось із нейтральних атлетів. На щастя, зловмисник не псував спортивний інвентар українця.

Хтось порвав мою сумку для іграшок і вкрав усі іграшки, які кинули на лід для мене. Вони лежали в роздягальні, до якої мають доступ лише фігуристи. Я знаю, що ми не дружимо з деякими людьми тут, але я ніколи не робив і не говорив нічого поганого проти будь-кого особисто. Йдеться не про іграшки, а про те, що це сталося у роздягальні, яка має бути "безпечним місцем". Там були мої ковзани та костюм. Дуже сумніваюся, що це зробив хтось із нейтральних спортсменів. Кирило Марсак

Кирило Марсак повідомив про крадіжку іграшок

Зазначимо, Марсак за підсумками олімпійського відбіркового турніру в Пекіні потрапив у топ-5 та гарантував Україні квоту на Олімпіаді-2026 у чоловічому одиночному фігурному катанні.

Нагадаємо, Міжнародна союз ковзанярів (ISU) дозволив російським фігуристам відбиратися на Олімпійські ігри-2026, щоправда, лише в одиночному катанні та в нейтральному статусі. Це рішення викликало справжню істерику в Росії. На кваліфікаційному турнірі в Китаї ISU потрапив у скандал. Пресслужба організації опублікувала у соцмережах відео виступи росіянина під українську пісню.