Легенда футбола пришел на "Золотой мяч" с горячей девушкой, которая годится ему во внучки (фото)

Пара засветилась на красной дорожке

Бывший полузащитник "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус попал в заголовки всех мировых таблоидов. Дело в том, что легенда футбола пришел на церемонию "Золотой мяч-2025" в компании своей девушки Терезы Зоммер.

Все бы ничего, но горячая модель на 38 лет младше Лотара. Об этом сообщает dailymail.

64-летний Маттеус засветился со своей 26-летней возлюбленной на красной дорожке "Золото мяча" в Париже. Маттеус улыбался, обнимая красотку, которую впервые увидели с победителем Кубка мира-1990 еще в апреле 2025 года.

Лотар Маттеус и Тереза Зоммер/Фото: Getty Images

Лотар Маттеус и Тереза Зоммер на красной дорожке "Золотой мяч-2025"/Фото: Getty Images

Источник отмечает, что выход пары в свет фактически подтверждает их романтические отношения. До этого они не делали никаких заявлений об этом. Согласно странице Зоммер в LinkedIn, она изучала экономику и менеджмент в Королевском колледже в Лондоне, а затем изучала психологию в Даремском университете. Впервые пару заметили вместе в апреле на знаменитой лыжной гонке в Ишгле (Австрия). Кроме того, Лотар и Тереза вместе ходили на футбол в Мюнхене (полуфинал Лиги наций Германия — Португалия, — Ред.), также их как-то заметили в авто, когда они направлялись на какое-то мероприятие.

Тереза Зоммер позирует перед зеркалом

Тереза Зоммер в красном бикини

Тереза Зоммер сделала селфи

Тереза Зоммер в черном купальнике

Тереза Зоммер на прогулке

Отметим, Маттеус был женат пять раз и имеет четверых детей: дочерей Алису (род. 1986) и Виолу (род. 1988) и сыновей Лориса (род. 1992) и Милана (род. 2014).

Справка: Лотар Маттеус — немецкий футболист, защитник и полузащитник. В составе сборной Германии выиграл Кубок мира-1990 и Евро-1980. Является рекордсменом по количеству матчей за национальную сборную ФРГ (150), обладатель "Золотого мяча-1990".

Напомним, в 2025 году лучшим футболистом мира был признан француз Усман Дембеле. Второе место в голосовании занял испанец Ламин Ямаль.