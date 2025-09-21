Алиев высмеял неудачный побег футболиста сборной Украины

Вратарь пытался незаконно пересечь границу, но был пойман

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины, военнослужащий ВСУ Александр Алиев высказался о скандале вокруг экс-вратаря юношеской и молодежной сборной Украины Артура Рудько. Кипера задержали при попытке незаконного пересечения границы.

Соответствующий комментарий Алиев оставил во время стрима на Twitch-канале Артема Милевского. Александр пристыдил Артура, а также отметил, что голкипер подпишет свой очередной контракт, но теперь в качестве бойца ВСУ.

Что сказать? Ну ничего. Нет контракта, сейчас подпишет новый контракт. Так, у него с "Динамо", "Шахтером", теперь подпишет самый долгожданный контракт с ВСУ. Ничего. Ну, я же говорил, вратари – это… мне, конечно… не в том дело, что не смешно. Ну, честь своей страны нужно защищать, а не бежать из страны. Александр Алиев

Напомним, в конце августе 2025 года 33-летний Рудько был мобилизован после прохождения ВЛК. 3 сентября кипера задержали на границе еще с тремя мужчинами, пытавшимися совершить незаконный переход из Украины в Молдову. В настоящее время он проходит боевую подготовку в одном из учебных центров ВСУ. По информации СМИ, Артур имел на руках контракт с азербайджанской "Габалой", однако предложение клуба уже не актуально.

Задержание Артура Рудько

Справка: Артур Рудько — футболист, вратарь. Выступал за украинские "Динамо", "Говерлу", "Шахтер", "Черноморец", "Металлист", польский "Лех" и кипрский "Пафос". Провел несколько матчей за юношеские сборные Украины и "молодежку". В составе Горняков выиграл Кубок и чемпионат Украины.

Ранее ветеран ВСУ обвинил Алиева во лжи. Экс-футболист в интервью Славе Демину рассказал, что служит в 129-м батальоне 112-й бригады территориальной обороны.