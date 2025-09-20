"Золотой мяч-2025": онлайн-трансляция церемонии

Грандиозное шоу пройдет в Париже

В понедельник, 22 сентября, в театре Шатле (Париж, Франция) состоится 69-я церемония вручения главной индивидуальной награды в футболе — "Золотой мяч". В прошлом году победу в голосовании одержал испанский центрхав "Манчестер Сити" Родри.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию церемонии "Золотой мяч-2025". Начало в 21:00 по киевскому времени. Традиционно перед началом шоу гости пройдут по красной дорожке.

Онлайн-трансляция церемонии "Золотой мяч-2025" (обновляется)

Отметим, в 2025 году на церемонии в Париже наградят "Золотым мячом" лучшего футболиста и футболистку мира. Кроме того, будут вручены трофей Копа среди мужчин и женщин (лучший молодой игрок), трофей Яшина среди мужчин и женщин (лучший вратарь), трофей Герда Мюллера среди мужчин и женщин (лучший бомбардир клуба/национальной сборной), трофей Йохана Кройфа среди мужчин и женщин (лучший тренер клуба/национальной сборной), "Клуб года" среди мужчин и женщин и премию Сократеса, вручаемую за не футбольную деятельность в области благотворительности и социальной работы.

Отметим, главным фаворитом на получение "Золотого мяча-2025" является французский вингер ПСЖ Усман Дембеле, который в прошлом сезоне выиграл все клубные трофеи, кроме Клубного чемпионата мира. Среди фаворитов также юный талант "Барселоны" Ламин Ямаль и лидер каталонского клуба Рафинья.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть церемонию "Золотой мяч-2025". Добавим, что в Украине это шоу можно будет посмотреть бесплатно.