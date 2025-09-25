Скандал с женой и дикий ляп на "Золотом мяче": "Ракета" из Украины отметил юбилей

Именитый нападающий отпраздновал 65-летие

В четверг, 25 сентября, именитый советский и украинский футболист Игорь Беланов отмечает 65-летие. К слову, легендарный футболист не смог заиграть в Европе.

Факты:

Игорь Беланов родился 25 сентября 1960 года в Одессе.

Проявил себя на ЧМ-1986 в составе сборной СССР, несмотря на вылет в 1/8 финала. Болельщики прозвали Беланова "Ракетой" из-за высокой скорости и резкости на поле.

Выиграл "Золотой мяч-1986" как лучший футболист Европы.

"Телеграф" вспоминает о скандалах вокруг знаменитого игрока. Один из них повлиял на его карьеру в Европе.

Скандал с женой и конфликт с тренером

Беланов был одним из первых советских футболистов, кто подписал контракт с серьезным европейским клубом. В 1989 году он уехал играть в "Боруссию" (Менхенгладбах). Игорь блестяще стартовал в Германии, забив 4 года в стартовых 6 играх, однако затем у него начались проблемы в клубе. Немецкие СМИ раздули огромный скандал после того, друзья жены футболиста украли кое-какие вещи в немецком магазине. Кроме того, у украинца произошел конфликт с тренером Гердом фом Брухом, из-за которого он перестал проходить в основу.

Контракт ему сделали неплохой — все-таки обладатель "Золотого мяча". К сожалению, у него не получилось показать себя во всей красе. Другой менталитет, условия, жизнь — конечно, ему непросто было перестроиться. Игроком Беланов был очень сильным — не хуже местных. Мне кажется, ему не хватило терпения, характера, чтобы удержаться там. Ну и обстоятельства сложились так, что пришлось уехать. Жена устроила кордебалет (супругу Беланова обвинили в краже вещей в магазине. — прим. ред.). Игорь все отрицал, говорил, что к ней прицепились, потому что она жена Беланова. Все может быть. Израильский агент Яков Гершензон

Скандал на "Золотом мяче-2023"

В 2023 году во время церемонии "Золотой мяч" организаторы из France Football назвали англичанина Гарри Линекера победителем ЗМ-1986 года. В итоге главный редактор издания France Football Винсент Гарсия извинился перед украинцем.

Главный редактор издания France Football Винсент Гарсия отреагировал на инцидент, который произошел во время трансляции церемонии награждения Премии "Золотой мяч" 2023. Связался с пресс-службой, принес извинения за недопустимую ошибку организаторов, в результате которой на официальном аккаунте "Ballon d'Or" в twitter Гарри Линекера протитровали обладателем ЗМ-1986г. И пригласил на церемонию награждения Золотого мяча 2024г. Игорь Беланов

Отметим, Беланов поучаствовал во всеукраинской акции Турне трех "Золотых мячей". Любой желающий мог увидеть "Золотые мяч" украинских футболистов Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко.

Турне "Золотых мячей" в Украине/Фото: Getty Images

