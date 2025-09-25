Скандал із дружиною та дикий ляп на "Золотому м’ячі": "Ракета" з України відзначив ювілей

Іменитий нападник відсвяткував 65-річчя

У четвер, 25 вересня, іменитий радянський та український футболіст Ігор Бєланов відзначає 65-річчя. До речі, легендарний футболіст не зміг заграти у Європі.

Факти:

Ігор Бєланов народився 25 вересня 1960 року в Одесі.

Проявив себе на ЧС-1986 у складі збірної СРСР, попри виліт у 1/8 фіналу. Вболівальники прозвали Бєланова "Ракетою" через високу швидкість та різкість на полі.

Виграв "Золотий м’яч-1986" як найкращий футболіст Європи.

"Телеграф" згадує скандали навколо знаменитого гравця. Один із них вплинув на його кар’єру в Європі.

Скандал із дружиною та конфлікт із тренером

Бєланов був одним із перших радянських футболістів, хто підписав контракт із серйозним європейським клубом. У 1989 році він поїхав грати в "Боруссію" (Менхенгладбах). Ігор блискуче стартував у Німеччині, забивши 4 роки у стартових 6 іграх, проте потім у нього почалися проблеми у клубі. Німецькі ЗМІ роздмухали величезний скандал після того, як друзі дружини футболіста вкрали деякі речі в німецькому магазині. Крім того, в українця стався конфлікт із тренером Гердом фом Брухом, через який він перестав проходити в основу.

Контракт йому зробили непоганий — таки володар "Золотого м’яча". На жаль, йому не вдалося показати себе у всій красі. Інший менталітет, умови, життя, звичайно, йому непросто було перебудуватися. Гравцем Бєланов був дуже сильним — не гіршим за місцевих. Мені здається, йому не вистачило терпіння, вдачі, щоб утриматися там. Та й обставини склалися так, що довелося виїхати. Дружина влаштувала кордебалет (дружину Бєланова звинуватили у крадіжці речей у магазині. — Прим. ред.). Ігор усе заперечував, казав, що до неї причепилися, бо вона дружина Бєланова. Все можливо. Ізраїльський агент Яків Гершензон

Скандал на "Золотому м’ячі-2023"

2023 року під час церемонії "Золотий м’яч" організатори з France Football назвали англійця Гаррі Лінекера переможцем ЗМ-1986 року. У підсумку, головний редактор видання France Football Вінсент Гарсія вибачився перед українцем.

Головний редактор видання France Football Вінсент Гарсія відреагував на інцидент, який відбувся під час трансляції церемонії нагородження Премії "Золотий м’яч" 2023. Зв'язався з пресслужбою, вибачився за неприпустиму помилку організаторів, в результаті якої на офіційному акаунті "Ballon d'Or" у twitter Гаррі Лінекера протитрували власником ЗМ-1986р. І запросив на церемонію нагородження Золотого м'яча 2024 року. Ігор Бєланов

Зазначимо, Бєланов взяв участь у всеукраїнській акції Турне трьох "Золотих м’ячів". Будь-який охочий міг побачити "Золоті м’яч" українських футболістів Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка.

Турне "Золотих м’ячів" в Україні/Фото: Getty Images

