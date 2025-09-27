"Динамо" едва не опозорилось во Львове (видео)

Центральная игра тура порадовала изобилием голов

В субботу, 27 сентября, "Карпаты" во Львове принимали "Динамо" Киев в рамках центрального матча 7-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Встреча, проходившая на стадионе "Украина", завершилась со счетом 3:3.

Что следует знать

За "Карпаты" забивали Альварес, Бруниньо и Мирошниченко

За "Динамо" отличились Шапаренко и Караваев (дубль)

Из-за ничьей киевляне рискуют потерять лидерство в УПЛ

Об этом сообщает "Телеграф". Львовский клуб вел в два мяча, но в итоге именно ему пришлось отыгрываться.

Киевский клуб скорее потерял два очка, чем приобрел одно. Этот результат мотивирует "Колос" и "Шахтер", которые в случае победы в своих играх выйдут на первое место в турнирной таблице УПЛ. Свои матчи Хлеборобы и Горняки проведут в воскресенье, 28 сентября.

Турнирная таблица УПЛ

Полный видеообзор матча "Карпаты" — "Динамо" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. В чемпионате Украины киевляне пока идут на первой позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".