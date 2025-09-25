Луческу подкинул "Динамо" крота: в Киеве опозорились по полной

Скандальный трансфер может завершиться тотальным провалом

Киевское "Динамо" хочет избавиться от румынского форварда Владислава Блэнуцэ. Нападающий пока не проявил себя на поле и успел угодить в скандал из-за российских постов в соцсетях.

Факты:

"Динамо" подписало Блэнуцэ в начале сентября 2025 года

Только после многомиллионного трансфера в соцсетях игрока обнаружили пророссийские публикации

Бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу приложил руку к переходу Владислава в столичный клуб, а теперь киевляне сообщили Мистеру, что хотят избавиться от футболиста

Об этом сообщает GSP.ro. По информации источника, представители "Динамо" связались с Луческу и сообщили Мистеру, что хотят продать румына зимой.

Мы сделаем все возможное до зимы, но его нужно продать! Его быстро внесут в список на трансфер… Вы бы нам помогли, если бы смогли поговорить с ним и объяснить ему ситуацию. Сообщение "Динамо" для Мирчи Луческу

Добавим, что именно Луческу приложил руку к трансферу Блэнуцэ в "Динамо".

Я тоже помог в трансфере Блэнуцэ. У меня был футболист, который играл в дивизионе А, а оказался в третьем дивизионе — это мне кажется неприемлемым. Хорошо, что все завершилось, но было нелегко. Молодые ребята часто отдают себя в руки людей, которые думают только о собственном интересе. Мирча Луческу

В сети со смехом восприняли данную новость. Один из пользователей пошутил, что Луческу подсунул "Динамо" крота, другой отметил, что менеджмент "Динамо" опозорился с этим переходом.

Напомним, "Динамо" заплатило за Блэнуцэ 2,5 млн евро (120 млн грн). Владислав подписал с Бело-синими контракт, рассчитанный на 5 лет. Румынские СМИ сообщают, что в Киеве нападающий будет получать 30 тыс. евро (около, 1,5 млн грн) в месяц. Форвард провел за "Динамо" 3 матча, отличившись 1 автоголом.

После громкого трансфера в соцсетях Блэнуцэ обнаружили посты с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, а жена футболиста оказалась любительницей главы Кремля Владимира Путина.

Страница Владислава Блэнуцэ в Tik Tok

Посты жены Владислава Блэнуцэ в Tik Tok

Скандал с румынским футболистом быстро докатился до президента "Динамо" Игоря Суркиса. Он дал шанс игроку прояснить ситуацию. Затем Бело-синие выступили с официальным заявлением, после чего в соцсетях "Динамо" появилось видео с комментарием самого игрока.

Позднее в сети появилось большое интервью новичка клубной пресс-службе.

Ультрас киевлян выступили решительно против Владислава. Фанатская группировка Бело-синих выпустила видео, на котором расстреливают мишень с изображением игрока.

Блэнуце дебютировал за "Динамо" в матче УПЛ против "Оболони" (2:2). Группа болельщиков забросала скамейку запасных, где сидел румын, ватой. Когда футболист выходил на поле, трибуны освистывали Владислава. Также болельщики подготовили баннер с надписью "Блэнуцэ — черт".

В матче 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" — "Динамо" (1:2) болельщики забросали Блэнуцэ яйцами. Добавим, что в Киеве на игре 6-го тура УПЛ "Динамо" — "Александрия" (2:2) инцидентов с румынским футболистом не происходило.