"Динамо" мало не зганьбилося у Львові (відео)

Центральна гра туру порадувала великою кількістю голів

У суботу, 27 вересня, "Карпати" у Львові приймали "Динамо" Київ у рамках центрального матчу 7-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Зустріч на стадіоні "Україна" завершилася з рахунком 3:3.

Що варто знати

За "Карпати" забивали Альварес, Бруніньйо та Мірошниченко

За "Динамо" відзначилися Шапаренко та Караваєв (дубль)

Через нічию кияни ризикують втратити лідерство в УПЛ

Про це повідомляє "Телеграф". Львівський клуб вів у два м’ячі, але зрештою саме йому довелося відіграватися.

Київський клуб скоріше втратив два очки, ніж набув одне. Цей результат мотивує "Колос" та "Шахтар", які у разі перемоги у своїх іграх вийдуть на перше місце у турнірній таблиці УПЛ. Свої матчі Хлібороби та Гірники проведуть у неділю, 28 вересня.

Турнірна таблиця УПЛ

Повний відеоогляд матчу "Карпати" — "Динамо" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. У чемпіонаті України кияни поки що йдуть на першій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".