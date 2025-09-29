"Барселона" - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В Испании пройдет классическое европейское противостояние

В среду, 1 октября, в столице Каталонии состоится центральный матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 "Барселона" — "ПСЖ". Обе команды стартовали на турнире с побед.

"Барселона" и ПСЖ сыграют в центральном поединке тура ЛЧ.

Сине-гранатовые принимают парижан на "Олимпик Льюис Компанис", ведь открытие обновленного "Камп Ноу" откладывается.

За ПСЖ выступает украинец Илья Забарный.

"Телеграф" проведет онлайн онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "ПСЖ". Начало в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине суперматч "Барселона" — "ПСЖ" покажет медиа-платформа Megogo. Посмотреть поединок смогут обладатели подписок "Спорт", "Максимальная" и Megopack N+S. Стоимость от 79 грн за первые 7 дней. Игра состоится в Барселоне на стадионе "Олимпик Льюис Компанис".

По мнению специалистов каталонцы являются фаворитами встречи. Однако разница в коэффициентах небольшая. Аналитики оценили вероятность триумфа Блаугранас в 49%. В то же время успех парижан оценивается в 28%.

Команды имеют богатую историю противостояний, а их дуэли в ЛЧ уже смело можно называть классическими. "Барса" и ПСЖ встречались между собой 16 раз. 6 раз побеждали каталонцы, 5 раз — французы, 5 раз была зафиксирована ничья. В последний раз клубы пересекались в 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24. Тогда парижане проиграли дома 2:3, но взяли убедительный реванш на выезде со счетом 1:4 и вышли в полуфинал.

Напомним, накануне центральный защитник сборной Украины Илья Забарный забил свой дебютный гол за "Пари Сен-Жермен". Украинец присоединился к парижанам в августе 2025 года.