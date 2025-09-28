Укр

Украинский футболист забил первый гол за топ-клуб, порадовав горячую жену (видео)

Михаил Корнилов
Читати українською
Ангелина Забарная гордится мужем, который забил первый гол за ПСЖ Новость обновлена 28 сентября 2025, 00:35
Ангелина Забарная гордится мужем, который забил первый гол за ПСЖ.

Супруга игрока наблюдала за игрой с трибун

В субботу, 27 сентября, центральный защитник сборной Украины Илья Забарный забил свой дебютный гол за "Пари Сен-Жермен". Украинец присоединился к парижанам в августе 2025 года.

Украинец открыл счет в игре 6-го тура Лиги 1 сезона 2025/26 против "Осера". Об этом сообщает "Телеграф".

На 32-й минуте первого тайма Забарный ударом в касание переправил мяч в сетку гостей после передачи Витиньи. Кипер "Осера" Донован Леон на удар с близкой дистанции не среагировал. Добавим, что Илья отметился своим первым результативным действием в составе действующего победителя Лиги чемпионов. К слову, парижане победили и единолично возглавили Лигу 1.

К слову жена центрбека Ангелина Забарная присутствовала на игре и болела за мужа на трибунах. Ангелина коротко прокомментировала успех Ильи.

Горжусь.

Ангелина Забарная

Отметим, Илья и Ангелина женились в июне 2023 года. Жена футболиста ведет блог о красоте и женственности. На нее подписано около 30 тысяч человек. Девушка не редко публикует горячие снимки.

Напомним, Забарный перешел во французский суперклуб, несмотря на наличие россиянина Сафонова в составе парижан. Ожидалось, что представитель РФ покинет "Пари Сен-Жермен", однако этого не произошло. Из-за негласного конфликта в сети периодически всплывают видео со странной реакцией россиянина на украинца.

