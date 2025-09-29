"Барселона" — ПСЖ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

В Іспанії пройде класичне європейське протистояння

У середу, 1 жовтня, у столиці Каталонії відбудеться центральний матч 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 "Барселона" — "ПСЖ". Обидві команди стартували на турнірі з перемог.

Що потрібно знати

"Барселона" та ПСЖ зіграють у центральному поєдинку туру ЛЧ

Синьо-гранатові приймають парижан на "Олімпік Льюїс Компаніс", адже відкриття оновленого "Камп Ноу" відкладається.

За ПСЖ виступає українець Ілля Забарний.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "ПСЖ". Початок о 22:00 за київським часом.

У прямому етері в Україні суперматч "Барселона" – "ПСЖ" покаже медіаплатформа Megogo. Подивитися поєдинок зможуть володарі підписок "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 79 грн за перші 7 днів. Гра відбудеться у Барселоні на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс".

Прогноз букмекерів на матч "Барселона" — ПСЖ

На думку фахівців, каталонці є фаворитами зустрічі. Проте різниця у коефіцієнтах невелика. Аналітики оцінили ймовірність тріумфу Блаугранас в 49%. Одночасно успіх парижан оцінюється у 28%.

Історія зустрічей

Команди мають багату історію протистоянь, а їх дуелі в ЛЧ вже сміливо можна називати класичними. "Барса" та ПСЖ зустрічалися між собою 16 разів. 6 разів перемагали каталонці, 5 разів — французи, 5 разів було зафіксовано нічию. Востаннє клуби перетиналися у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24. Тоді парижани програли вдома 2:3, але взяли переконливий реванш на виїзді з рахунком 1:4 та вийшли у півфінал.

В останній грі ПСЖ розгромив на виїзді "Барсу"

Нагадаємо, напередодні центральний захисник збірної України Ілля Забарний забив свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен". Українець приєднався до парижан у серпні 2025 року.