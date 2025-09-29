"Зарабатывал миллионы": умер знаменитый пес Роско

Мне пришлось принять самое трудное решение в моей жизни и попрощаться с Роско. Он не переставал бороться до самого конца. Я очень благодарен и горжусь тем, что смог разделить жизнь с такой прекрасной душой, ангелом и настоящим другом. Появление Роско в моей жизни было лучшим решением, которое я когда‑либо принимал. Я буду вечно хранить воспоминания о том, что мы создали вместе.

Хоть я и потерял Коко (собака Хэмилтона, скончавшаяся в 2020 году), ранее я никогда не сталкивался с необходимостью усыпить собаку. Это одно из самых болезненных переживаний, и я чувствую глубокую связь со всеми, кто пережил потерю любимого питомца. Присутствие Роско — одна из самых прекрасных частей моей жизни. Любить так глубоко и быть любимым в ответ…

Спасибо всем за любовь и поддержку, которую вы оказывали Роско на протяжении многих лет. Он умер в воскресенье вечером, 28 сентября, в моих объятиях. Я потерял лучшего друга.