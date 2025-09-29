Укр

"Зарабатывал миллионы": умер знаменитый пес Роско

Михаил Корнилов
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско Новость обновлена 29 сентября 2025, 15:41
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско. Фото instagram.com/roscoelovescoco

Известный автогонщик попрощался со своим верным другом

В понедельник, 29 сентября, семикратный чемпион "Формулы‑1", гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон сообщил о потере своего верного друга пса Роско. 12-летнего бульдога пришлось усыпить из-за болезни.

Что нужно знать

  • Пес подхватил пневмонию, а спустя несколько дней умер
  • Роско стал одним из символов Формулы-1, Хэмилтон часто брал пса с собой на этапы
  • Бульдог зарабатывал сам, снимаясь в рекламе.

Соответствующий пост британский гонщик разместил на своей странице в Instagram. Отметим, бульдога Хэмилтона лечили от пневмонии. Накануне он оказался в коме, 4 дня жизнедеятельность собаки поддерживалась аппаратом искусственной вентиляции легких. Льюису пришлось принять тяжелое решение и усыпить пса. Британец трогательно попрощался с Роско.

Мне пришлось принять самое трудное решение в моей жизни и попрощаться с Роско. Он не переставал бороться до самого конца. Я очень благодарен и горжусь тем, что смог разделить жизнь с такой прекрасной душой, ангелом и настоящим другом. Появление Роско в моей жизни было лучшим решением, которое я когда‑либо принимал. Я буду вечно хранить воспоминания о том, что мы создали вместе.

Хоть я и потерял Коко (собака Хэмилтона, скончавшаяся в 2020 году), ранее я никогда не сталкивался с необходимостью усыпить собаку. Это одно из самых болезненных переживаний, и я чувствую глубокую связь со всеми, кто пережил потерю любимого питомца. Присутствие Роско — одна из самых прекрасных частей моей жизни. Любить так глубоко и быть любимым в ответ…

Спасибо всем за любовь и поддержку, которую вы оказывали Роско на протяжении многих лет. Он умер в воскресенье вечером, 28 сентября, в моих объятиях. Я потерял лучшего друга.

Льюис Хэмилтон

Роско — один из самых знаменитых псов в мире. На бульдога подписано свыше 1,4 млн людей. Таблоид The Sun сообщал, что пес в 2024 году заработал на рекламе 200 000 фунтов стерлингов (свыше 11 млн грн). Хэмилтон брал верного друга на гонки, а также устраивал ему вечеринки. Роско вместе с Льюисом даже попадал на обложку журнала Vogue.

