"Заробляв мільйони": помер знаменитий пес Роско
Відомий автогонщик попрощався зі своїм вірним другом
У понеділок, 29 вересня, семиразовий чемпіон "Формули-1", гонщик "Феррарі" Льюїс Гамільтон повідомив про втрату свого вірного друга пса Роско. 12-річного бульдога довелося приспати через хворобу.
Що потрібно знати
- Пес підхопив пневмонію, а за кілька днів помер
- Роско став одним із символів Формули-1, Гамільтон часто брав пса із собою на етапи
- Бульдог заробляв сам, знімаючись у рекламі.
Відповідний пост британський гонщик розмістив на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, бульдога Гамільтона лікували від пневмонії. Напередодні він опинився в комі, 4 дні життєдіяльність собаки підтримувалась апаратом штучної вентиляції легень. Льюїсу довелося ухвалити важке рішення і приспати пса. Британець зворушливо попрощався з Роско.
Мені довелося прийняти найважче рішення в моєму житті й попрощатися з Роско. Він не переставав боротися до кінця. Я дуже вдячний і пишаюся тим, що зміг розділити життя з такою прекрасною душею, ангелом та справжнім другом. Поява Роско в моєму житті була найкращим рішенням, яке я коли-небудь приймав. Я вічно зберігатиму спогади про те, що ми створили разом.
Хоч я і втратив Коко (собака Гамільтона, яка померла у 2020 році), раніше я ніколи не стикався з необхідністю приспати собаку. Це одне з найболючіших переживань, і я відчуваю глибокий зв’язок з усіма, хто пережив втрату улюбленця. Присутність Роско — одна з найпрекрасніших частин мого життя. Любити так глибоко і бути любимим у відповідь.
Дякуємо всім за любов і підтримку, яку ви надавали Роско протягом багатьох років. Він помер у неділю ввечері, 28 вересня, у моїх обіймах. Я втратив найкращого друга.
Роско — один із найзнаменитіших собак у світі. На бульдога підписано понад 1,4 млн людей. Таблоїд The Sun повідомляв, що пес у 2024 році заробив на рекламі 200 000 фунтів стерлінгів (понад 11 млн грн). Гамільтон брав вірного друга на перегони, а також влаштовував йому вечірки. Роско разом із Льюїсом навіть потрапляв на обкладинку журналу Vogue.
