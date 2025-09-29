Рус

"Заробляв мільйони": помер знаменитий пес Роско

Михайло Корнілов
Льюїс Гамільтон повідомив про смерть свого бульдога Роско Новина оновлена 29 вересня 2025, 15:41
Льюїс Гамільтон повідомив про смерть свого бульдога Роско. Фото instagram.com/roscoelovescoco

Відомий автогонщик попрощався зі своїм вірним другом

У понеділок, 29 вересня, семиразовий чемпіон "Формули-1", гонщик "Феррарі" Льюїс Гамільтон повідомив про втрату свого вірного друга пса Роско. 12-річного бульдога довелося приспати через хворобу.

Що потрібно знати

  • Пес підхопив пневмонію, а за кілька днів помер
  • Роско став одним із символів Формули-1, Гамільтон часто брав пса із собою на етапи
  • Бульдог заробляв сам, знімаючись у рекламі.

Відповідний пост британський гонщик розмістив на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, бульдога Гамільтона лікували від пневмонії. Напередодні він опинився в комі, 4 дні життєдіяльність собаки підтримувалась апаратом штучної вентиляції легень. Льюїсу довелося ухвалити важке рішення і приспати пса. Британець зворушливо попрощався з Роско.

Мені довелося прийняти найважче рішення в моєму житті й попрощатися з Роско. Він не переставав боротися до кінця. Я дуже вдячний і пишаюся тим, що зміг розділити життя з такою прекрасною душею, ангелом та справжнім другом. Поява Роско в моєму житті була найкращим рішенням, яке я коли-небудь приймав. Я вічно зберігатиму спогади про те, що ми створили разом.

Хоч я і втратив Коко (собака Гамільтона, яка померла у 2020 році), раніше я ніколи не стикався з необхідністю приспати собаку. Це одне з найболючіших переживань, і я відчуваю глибокий зв’язок з усіма, хто пережив втрату улюбленця. Присутність Роско — одна з найпрекрасніших частин мого життя. Любити так глибоко і бути любимим у відповідь.

Дякуємо всім за любов і підтримку, яку ви надавали Роско протягом багатьох років. Він помер у неділю ввечері, 28 вересня, у моїх обіймах. Я втратив найкращого друга.

Льюїс Гамільтон

Гамільтон попрощався з Роско милим фото
Гамільтон у ветлікарні з Роско
Гамільтон у ветлікарні з Роско

Роско — один із найзнаменитіших собак у світі. На бульдога підписано понад 1,4 млн людей. Таблоїд The Sun повідомляв, що пес у 2024 році заробив на рекламі 200 000 фунтів стерлінгів (понад 11 млн грн). Гамільтон брав вірного друга на перегони, а також влаштовував йому вечірки. Роско разом із Льюїсом навіть потрапляв на обкладинку журналу Vogue.

Гамільтон і Роско на обкладинці журналу Vogue
Льюїс Гамільтон завжди знаходив час для Роско
Льюїс Гамільтон завжди знаходив час для Роско
Льюїс Гамільтон та його вірний друг Роско
Льюїс Гамільтон та його вірний друг Роско
Льюїс Гамільтон на стилі і Роско
Льюїс Гамільтон на стилі і Роско
Роско одягнувся на Хелловін
Роско одягнувся на Гелловін
Льюїс Гамільтон і бульдог Роско
Льюїс Гамільтон і бульдог Роско
Роско на костюмованому святі для собак
Роско на костюмованому святі для собак

Раніше повідомлялося, що компанія "Росгонки", яка організовувала російський етап Формули-1 у Сочі, подала позов на Королівські перегони. Після початку повномасштабного вторгнення РФ у Україну Формула-1 відмовилася проводити етап у Росії.

