"Заробляв мільйони": помер знаменитий пес Роско

Мені довелося прийняти найважче рішення в моєму житті й попрощатися з Роско. Він не переставав боротися до кінця. Я дуже вдячний і пишаюся тим, що зміг розділити життя з такою прекрасною душею, ангелом та справжнім другом. Поява Роско в моєму житті була найкращим рішенням, яке я коли-небудь приймав. Я вічно зберігатиму спогади про те, що ми створили разом.

Хоч я і втратив Коко (собака Гамільтона, яка померла у 2020 році), раніше я ніколи не стикався з необхідністю приспати собаку. Це одне з найболючіших переживань, і я відчуваю глибокий зв’язок з усіма, хто пережив втрату улюбленця. Присутність Роско — одна з найпрекрасніших частин мого життя. Любити так глибоко і бути любимим у відповідь.

Дякуємо всім за любов і підтримку, яку ви надавали Роско протягом багатьох років. Він помер у неділю ввечері, 28 вересня, у моїх обіймах. Я втратив найкращого друга.