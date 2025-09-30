Он очень злопамятен: журналист раскрыл детали конфликта Шовковского с Ярмоленко

В киевском клубе царит нелучшая атмосфера

Журналист и блогер Игорь Бурбас поделился своей версией того, почему лидер команды Андрей Ярмоленко не играет за киевлян в последних играх. Накануне "динамовцы" не смогли победить "Карпаты" (3:3).

Что нужно знать

Ярмоленко не играет уже в 2 матчах подряд.

Бурбас сообщал о перепалке на тренировке между главным тренером "Динамо" Александром Шовковским и Ярмоленко.

Журналист считает, что тренер из-за личного конфликта не выпускает Андрея на поле.

Соответствующий комментарий Бурбас разместил на своем YouTube-канале. По словам журналиста, главный тренер "Динамо" не отпустил ситуацию, которая произошла на тренировке, где между игроком и наставником вспыхнул конфликт.

Мы не увидели Ярмоленко на поле. Почему он не играет? Андрей мог бы либо усилить игру, либо выйти со старта. Шовковского спросили, он что-то там отшутился, какая-то такая немного нелепая шутка получилась, непонятная в принципе. Я понимаю, что Ярмоленко занимается в общей группе, то есть физическая готовность у него прекрасна, то есть он может играть. И на уровне этого "Динамо" мы увидели точно, что он не самый плохой, он в еврокубках выглядел очень солидно, но здесь он не играет. Я могу предположить, что это чисто личная история Шовковского, который так злопамятен и не может отпустить ту ситуацию на тренировке. Чувствуется, что что-то внутри есть в Шовковском, что жертвой становится Ярмоленко. Это не открытый конфликт, но рано или поздно все равно все выйдет наружу. Это зависит от Ярмоленко, насколько он готов терпеть. С другой стороны, Шовковский показывает свою силу, типа, я тебе сказал, что ты будешь сидеть (на скамейке запасных), и ты будешь сидеть. Игорь Бурбас

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке.

В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".