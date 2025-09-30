Він дуже злопам'ятний: журналіст розкрив деталі конфлікту Шовковського з Ярмоленком

У київському клубі панує ненайкраща атмосфера

Журналіст та блогер Ігор Бурбас поділився своєю версією того, чому лідер команди Андрій Ярмоленко не грає за киян в останніх іграх. Напередодні "динамівці" не змогли перемогти "Карпати" (3:3).

Що потрібно знати

Ярмоленко не грає вже у 2 матчах поспіль.

Бурбас повідомляв про перепалку на тренуванні між головним тренером "Динамо" Олександром Шовковським та Ярмоленком.

Журналіст вважає, що тренер через особистий конфлікт не випускає Андрія на поле.

Відповідний коментар Бурбас розмістив на своєму YouTube каналі. За словами журналіста, головний тренер "Динамо" не відпустив ситуацію, яка сталася на тренуванні, де між гравцем та наставником спалахнув конфлікт.

Ми не побачили Ярмоленка на полі. Чому він не грає? Андрій міг би посилити гру, або вийти зі старту. Шовковського запитали, він щось там віджартувався, якийсь такий трохи безглуздий жарт вийшов, незрозумілий у принципі. Я розумію, що Ярмоленко займається у загальній групі, тобто фізична готовність у нього чудова, тобто він може грати. І на рівні цього "Динамо" ми побачили точно, що він не найгірший, він у єврокубках виглядав дуже солідно, але тут він не грає. Я можу припустити, що це суто особиста історія Шовковського, який такий злопам’ятний і не може відпустити ситуацію на тренуванні. Відчувається, що щось усередині є у Шовковському, що жертвою стає Ярмоленко. Це не відкритий конфлікт, але рано чи пізно все одно все вийде назовні. Це залежить від Ярмоленка, наскільки він готовий терпіти. З іншого боку, Шовковський показує свою силу, типу, я тобі сказав, що ти сидітимеш (на лаві запасних), і ти сидітимеш. Ігор Бурбас

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку.

У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".