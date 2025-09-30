"Кайрат" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Игра пройдет в Казахстане, где был вызван небывалый ажиотаж
Во вторник, 30 сентября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26 состоится занимательный матч "Кайрат" — "Реал". В первом туре казахстанский клуб проиграл "Спортингу", а Сливочные обыграли "Марсель".
Что нужно знать
- "Реал" сыграет в гостях с "Кайратом".
- Рассудит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.
- Команды встречаются между собой впервые.
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Кайрат" — "Реал". Начало игры в 19:45 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция матча "Кайрат" — "Реал" (обновляется)
Где смотреть матч "Кайрат" — "Реал"
В прямом эфире в Украине игру "Кайрат" — "Реал" покажет медиа-платформа Megogo. Посмотреть поединок смогут обладатели подписок "Спорт", "Максимальная" и Megopack N+S. Стоимость от 79 грн за первые 7 дней. Встреча состоится в Алматы на стадионе "Центральный".
Прогноз букмекеров на матч "Кайрат" — "Реал"
По мнению специалистов, мадридский суперклуб является безоговорочным фаворитом противостояния. Аналитики оценили вероятность триумфа Сливочных в 87%. В то же время успех хозяев оценивается всего в 4%.
История встреч
Команды сыграют между собой впервые.
Отметим, ознакомиться со всеми соперниками "Реала" и "Кайрата" в ЛЧ можно на сайте "Телеграф". Напомним, в центральной игре 2-го тура Лиги чемпионов сыграют "Барселона" и ПСЖ. Этот матч состоится в среду, 1 октября.