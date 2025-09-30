"Кайрат" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Игра пройдет в Казахстане, где был вызван небывалый ажиотаж

Во вторник, 30 сентября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26 состоится занимательный матч "Кайрат" — "Реал". В первом туре казахстанский клуб проиграл "Спортингу", а Сливочные обыграли "Марсель".

Что нужно знать

"Реал" сыграет в гостях с "Кайратом".

Рассудит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Команды встречаются между собой впервые.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Кайрат" — "Реал". Начало игры в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Кайрат" — "Реал" (обновляется)

Матч "Кайрат" — "Реал" вызвал небывалый ажиотаж в Казахстане

Где смотреть матч "Кайрат" — "Реал"

В прямом эфире в Украине игру "Кайрат" — "Реал" покажет медиа-платформа Megogo. Посмотреть поединок смогут обладатели подписок "Спорт", "Максимальная" и Megopack N+S. Стоимость от 79 грн за первые 7 дней. Встреча состоится в Алматы на стадионе "Центральный".

Прогноз букмекеров на матч "Кайрат" — "Реал"

По мнению специалистов, мадридский суперклуб является безоговорочным фаворитом противостояния. Аналитики оценили вероятность триумфа Сливочных в 87%. В то же время успех хозяев оценивается всего в 4%.

История встреч

Команды сыграют между собой впервые.

Отметим, ознакомиться со всеми соперниками "Реала" и "Кайрата" в ЛЧ можно на сайте "Телеграф". Напомним, в центральной игре 2-го тура Лиги чемпионов сыграют "Барселона" и ПСЖ. Этот матч состоится в среду, 1 октября.