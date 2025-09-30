"Кайрат" — "Реал": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гра пройде в Казахстані, де був викликаний небувалий ажіотаж

У вівторок, 30 вересня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 відбудеться цікавий матч "Кайрат" — "Реал". У першому турі казахстанський клуб програв "Спортінгу", а Вершкові обіграли "Марсель".

Що потрібно знати

"Реал" зіграє в гостях із "Кайратом".

Розсудить зустріч італійська бригада арбітрів на чолі з Марко Гуїдою.

Команди зустрічаються між собою вперше.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Кайрат" — "Реал". Початок гри о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Кайрат" — "Реал" (оновлюється)

Матч "Кайрат" — "Реал" викликав небувалий ажіотаж у Казахстані

Де дивитись матч "Кайрат" — "Реал"

У прямому етері в Україні гру "Кайрат" — "Реал" покаже медіаплатформа Megogo. Подивитися поєдинок зможуть володарі підписок "Спорт", "Максимальна" та Megopack N+S. Вартість від 79 грн за перші 7 днів. Зустріч відбудеться в Алмати на стадіоні "Центральний".

Прогноз букмекерів на матч "Кайрат" — "Реал"

На думку фахівців, мадридський суперклуб є беззаперечним фаворитом протистояння. Аналітики оцінили ймовірність тріумфу Вершкових у 87%. Разом з тим успіх господарів оцінюється лише у 4%.

Історія зустрічей

Команди зіграють між собою вперше.

Зазначимо, ознайомитися з усіма суперниками "Реала" та "Кайрата" у ЛЧ можна на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у центральній грі 2-го туру Ліги чемпіонів зіграють "Барселона" та ПСЖ. Цей матч відбудеться у середу, 1 жовтня.