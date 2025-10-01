"Плевать на украинцев": Стерненко высказался об Усике и Ломаченко (видео)

Есть случаи, когда можно сказать, что человек изменился. Я считаю, что Усик изменился совершенно искренне, и он сейчас большой молодец.

Во многом есть черное, а есть белое, и ты должен выбирать сторону. Не может быть во время Великой войны позиция посередине. Не может быть позиция, что я не скажу, кто нанес удар по моему городу. Ну, как это?

Это в первую очередь античеловечно. Это то, что стоит сказать. Это в первую очередь показывает, что ему на***ть на людей, на наших погибающих людей, которых убивают россияне. Если у тебя есть хотя бы капля сострадания эмпатии к своему народу, к своим людям, ты не можешь промолчать, что это россияне ударили по твоему городу. Ну как?