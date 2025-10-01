"Плевать на украинцев": Стерненко высказался об Усике и Ломаченко (видео)
Известный волонтер считает, что один из боксеров изменился
Активист, волонтер и блогер Сергей Стерненко раскритиковал бывшего боксера Василия Ломаченко, а также похвалил абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика. Стерненко часто критиковал обоих боксеров за неоднозначную гражданскую позицию.
Что нужно знать
- Стерненко хочет, чтобы Ломаченко запретили выезжать из страны
- Активист считает, что Усик изменился
- Волонтер прокомментировал публичную перепалку с Loma после удара РФ по школе, где учился будущий чемпион мира по боксу
Соответсвующий комментарий Стерненко дал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". Сергей считает, что Усик изменился и искренне помогает Украине в борьбе против РФ, а вот Ломаченко — нет.
Есть случаи, когда можно сказать, что человек изменился. Я считаю, что Усик изменился совершенно искренне, и он сейчас большой молодец.
Во многом есть черное, а есть белое, и ты должен выбирать сторону. Не может быть во время Великой войны позиция посередине. Не может быть позиция, что я не скажу, кто нанес удар по моему городу. Ну, как это?
Это в первую очередь античеловечно. Это то, что стоит сказать. Это в первую очередь показывает, что ему на***ть на людей, на наших погибающих людей, которых убивают россияне. Если у тебя есть хотя бы капля сострадания эмпатии к своему народу, к своим людям, ты не можешь промолчать, что это россияне ударили по твоему городу. Ну как?
Отметим, Ломаченко в 2025 году завершил карьеру боксера. Усик на данный момент отдыхает после победы над Даниелем Дюбуа. Имя следующего соперника Александра пока не известно, однако украинец после завершения всех дел в боксе хочет провести бой по правилам ММА.
Напомним, Стерненко давно критикует Ломаченко, который молчит о российской агрессии и открыто поддерживает УПЦ МП. Конфликт между активистом и боксером заострился после удара РФ по школе в Белгород-Днестровском (Одесская область), где учился Василий. Спортсмен тогда опубликовал пост, но не стал упоминать РФ, из-за чего подвергся критике.