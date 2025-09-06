От ринга до президента. Пойдет ли Александр Усик по пути Конора МакГрегора и что его ждет в борьбе за власть

Пробиться в политику Усику будет не слишком просто

Скандальный боец UFC Конор МакГрегор объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в Ирландии. В видеообращении, обнародованном у правительственного здания в Дублине, он призвал своих сторонников обращаться в местные советы и к депутатам с требованием поддержать его кандидатуру.

"Я — человек решений. Наши дети отброшены, туризм приходит в упадок, опасность растет, а эта власть продолжает игнорировать будущие поколения", — заявил МакГрегор. "Телеграфу" стало интересно, сможет ли самый популярный боксер Украины — Александр Усик — так же легко "залететь" в политику и получит ли он поддержку избирателей.

Трамп повлиял? Почему МакГрегор решил идти в политику

О своих политических амбициях боец UFC Конор МакГрегор впервые заявил еще осенью 2024 года. Тогда он намекнул на участие в президентских выборах и пообещал изменить систему управления страной, в частности пересмотреть полномочия нижней палаты парламента.

Впоследствии, после визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом, МакГрегор уже прямо заявил о намерении баллотироваться. В своих обращениях он резко критикует миграционную политику ЕС и выступает против Европейского миграционного пакта.

Граждане Ирландии, пришло время для настоящих перемен! Как президент, я не подпишу ни одного законопроекта, пока он не будет рассмотрен народом заявил он

Citizens of Ireland, the time for real change is now!



As President, I will not sign any bill in law until it goes back to the people first!



If you want to see my name on the ballot for the Presidency, I urge you to contact your local county councillors today and ask them to… pic.twitter.com/LGDCSGN9vr — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 4, 2025

МакГрегор также отметил, что местные депутаты "делают больше для людей", чем парламентарии в Ойряхтасе (ирландском парламенте), и призвал их поддержать его кандидатуру: "

Если вы депутат и чувствуете, что ваш голос игнорируют, а ваше общество не замечают — я прошу вас выдвинуть мою кандидатуру. Я дам вам платформу и полномочия, чтобы вас услышали", – заявил спортсмен.

На прошлой неделе боец заявил, что уже имеет поддержку части местных советов, депутатов и сенаторов, а также намекнул на "договоренности с престижной партией".

Впрочем, его имя пока не появилось в списке официально поданных кандидатов. Для попадания в избирательный бюллетень претендент должен заручиться поддержкой по меньшей мере четырех местных советов или 20 депутатов и сенаторов.

Усик уже назвал идеальную должность в политике для себя

Среди известных украинских политиков, которые уже сменили спортивную форму на деловой костюм и присоединились к политикуму — Жан Беленюк, Андрей Шевченко (внештатный советник президента), и мэр Киева Виталий Кличко.

Однако, у самого Усика больших политических амбиций, как рассказывал он сам, пока нет. Усик заявил, что в будущем хотел бы занять должность министра молодежи и спорта Украины.

Об этом он рассказал в интервью польскому YouTube-каналу Kanał Sportowy.

"Я хочу работать с детьми — не только в спорте, но и в обучении. Психология, здоровый образ жизни, умение думать самостоятельно — это то, чему я могу научить. Я бы с удовольствием стал министром спорта — и я стану им", — отметил боксер.

Впрочем, в комментарии для журналиста Славы Демина Усик добавил, что не видит себя политиком и не готов идти в большую политику. По его словам, впереди еще несколько лет спортивной карьеры, а министерство спорта он воспринимает не как политическую должность, а как возможность влиять на развитие молодежи.

Если бы завтра предложили должность министра спорта — я бы отказался. Но если никогда им не стану — не расстроюсь Александр Усик

Александр Усик в костюме / Facebook

Намерений нет, но поддержка есть

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик вошел в тройку публичных лиц, которым больше всего доверяют украинцы.

Согласно опросу "Социально-политические настроения украинцев", проведенному "Деловой столицей" и компанией New Image Marketing Group, Усик занимает третье место в рейтинге с показателем доверия 60%.

Александр Усик / Facebook

Его результат лишь немного уступает главе ГУР Кириллу Буданову (62%) и послу Украины в Великобритании Валерию Залужному (72%).

Даже с его популярностью Усику не будет слишком просто

Политолог Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" отметил, что известные спортсмены в мировой практике часто имеют шансы на политическую карьеру — и пример Александра Усика не является исключением.

"Если посмотреть на похожие события в других странах, например, на Филиппинах или в Европе, то более чем в половине случаев выдающиеся спортсмены получали поддержку населения и даже политические должности", — отметил эксперт.

По его словам, у Усика есть "символический капитал" — он популярен, хорошо узнаваем и уже имеет доверие части общества.

"Поэтому если говорить о стартовых возможностях Усика — они есть. Он универсальный боксер во многих номинациях. И эту популярность он может на самом деле превратить в капитал поддержки", — отметил Якубин.

Александр Усик / Facebook

Популярность — это еще не гарантия победы на выборах. "В политологии есть такое правило: популярность еще не равна электорабельности. Но этот барьер Усик уже прошел, и ему легче, чем условному no name", — объяснил он.

Также, по мнению Якубина, в Украине сохраняется общественный запрос на новые лица. И Усик, при желании, может им воспользоваться. Однако успех будет зависеть от дальнейших действий и организационной работы.

"Есть пример Кличко, которому удалось получить должность мэра Киева. Но есть и другие примеры — например, Шевченко, которому не удалось построить политическую карьеру", — подытожил политолог.

Алексей Якубин отметил, что даже очень популярные спортсмены далеко не всегда успешны в политике. По его словам, этого недостаточно — важны также организационные способности кандидата.

"Мы понимаем, что может быть специфическая ситуация у нас — потому что действительно есть запрос на новые лица, и это может сыграть свою роль. Но очень многое будет зависеть от организационных моментов", — сказал Якубин.

В качестве примера эксперт привел кейс Конора МакГрегора, который сейчас сталкивается с техническими трудностями.

"Даже в случае с МакГрегором — для того, чтобы вообще принять участие в выборах, ему нужно получить поддержку еще нескольких парламентариев в Ирландии. То есть у него популистская видеокампания и так далее, но этого мало. Есть организационные моменты, которые он должен пройти. И не факт, что ему это удастся, хотя может и удастся", — подчеркнул политолог.

Официальных политических заявлений боксер пока не делал. Однако если гипотетически он пойдет в политику, успех будет зависеть не только от популярности, но и от слаженной подготовки.

Пока что Усик официально не заявлял о своей готовности к политической карьере, поэтому его особо и не мерили в социологии. Но если все же у нас будут так или иначе назначены выборы, я сказал бы так — шансы есть, но очень многое будет зависеть от умения организационно все это реализовать Алексей Якубин

Алексей Якубин / Facebook

Политолог подчеркивает, что необходимо будет сформировать команду, создать центр, выстроить стратегию и коммуникацию.

"Если удастся подобрать команду, создать группу поддержки, партийный центр, использовать современные средства коммуникации — это может сработать. Но это не будет автоматически. Если рассчитывать, что символический капитал Усика автоматически превратится в капитал политика — такого не будет", — подытожил он.

