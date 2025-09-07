Усику поставили ультиматум: никахих боев

WBO запретила украинцу проводить промежуточные поединки

Всемирная боксерская организация (WBO) выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком (24-0, 15 КО). Организация дала отсрочку украинскому чемпиону, однако предъявила несколько условий для обязательной защиты титула.

Об этом сообщает пресс-служба WBO в соцсети Х. WBO запретила Усику проводить промежуточные бои, следующий поединок он должен дать обязательному претенденту на пояс Организации.

Кроме того, Усику предоставлена 90-дневная отсрочка от переговоров об обязательной защите (действует с 9 августа 2025 года). При этом WBO санкционировала чемпионский бой Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).за титул обязательного претендента. Накануне стало известно, что новозеландец 25 октября в Лондоне встретится на ринге с британцем Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО), который владеет титулом временного чемпиона WBA.

Напомним, Усик сейчас отдыхает после победы в реванше над британцем Даниелем Дюбуа. Александр попросил у WBO отсрочить обязательную защиту пояса из-за состояния здоровья. Позднее в сети появилось видео, на котором украинец активно танцует, из-за чего у WBO появились вопросы к "Коту".