В Европе порадовали предателя Украины (видео)

В Австрии, похоже, не поинтересовались политическими взглядами бывшего игрока команды из России

Перед матчем Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 "Штурм" — "Рейнджерс" (2:1) фанаты хозяев показали перформанс, посвященный домашней победе над шотландцами в Лиге чемпионов 25-летней давности. Все бы ничего, но австрийские болельщики вывесили баннер с изображением российского форварда Сергея Юрана.

Что нужно знать

Австрийский "Штурм" принимал шотландский "Рейнджерс" в Лиге Европы

Австрийцы подготовили баннер к игре с изображением российского футболиста Сергея Юрана, который забивал в ворота "Рейнджерс" в начале нулевых

Юран, который поддерживает российскую власть, обрадовался такому "подарку"

Об этом сообщает "Телеграф". Юран в свое время играл за "Штурм" (Грац) и забил гол в ворота "Рейнджерс" в том матче (2:0). Сам Юран удивился баннеру со своим изображением, учитывая политическую ситуацию.

Не ожидал, что в нынешние времена в честь российского футболиста такой баннер могут сделать. Хоть и говорят, что спорт вне политики, но сегодня она, к сожалению, повсеместно влияет на спорт. Поэтому такой перформанс дорогого стоит. Особенно приятно, что новое поколение фанатов "Штурма" помнит. Значит, не просто так я в Граце играл – видимо, неплохо это делал. Они и выиграли – 2:1. До сих пор помогаю бывшему клубу. Сергей Юран

Отметим, болельщики "Штурма" вывесили баннер с изображением Юрана и надписью "Давайте, ребята, сделайте это снова!". В итоге "Штурм" вновь одолел "Рейнджерс", но со счетом 2:1.

Справка: уроженец Луганска Юран начинал карьеру в "Заре", после чего три года поиграл в "Динамо" Киев. В 1991 году форвард отправился покорять Европу, где успел поиграть за "Бенфику", Порту, английский "Миллуолл", немецкие "Фортуну" и "Бохум", а также австрийский "Штурм". Кроме того, на его счету около 30 матчей за московский "Спартак" и 25 игр за сборную РФ.

Напомним, Юран поддерживает главу Кремля Владимира Путина. После полномасштабного вторжения РФ ему привиделись "нацики" в Украине. Кроме того, он заявлял, что в Украине ему угрожали и называли предателем из-за того, что он в свое время решил играть за сборную России, а не за Сине-желтых.