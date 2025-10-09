Повторил загадочную смерть отца: умер сын легендарного "Грома"

Сын великого боксера как и отец умер при загадочных обстоятельствах

В Мексике в возрасте 17 лет скончался боксер Артуро Гатти-младший. Он был сыном бывшего чемпиона мира в нескольких весовых категориях Артуро Гатти по прозвищу "Гром".

Что нужно знать

В Мексике умер Артуро Гатти-младший

Сыну великого боксера было всего 17 лет

Смерть Гатти-старшего до сих пор вызывает вопросы

О смерти сына легенды бокса сообщает пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации. Из-за чего умер молодой боксер источник умалчивает.

WBA и весь боксерский мир скорбят о кончине Артуро Гатти-младшего. Его путь только начинался, но его дух будет жить — теперь воссоединившись со своим легендарным отцом среди звезд. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким. WBA

Отметим, тело Гатти-младшего был обнаружен в Мексике, где он жил со своей матерью и вдовой Гатти-старшего, Амандой Родригес. Артуро-младший также был боксером и хотел пойти по стопам своего покойного отца. Будучи боксером-любителем, он надеялся стать профессионалом после участия в Олимпийских играх.

Напомним, Гатти-младший потерял отца, когда ему было 10 месяцев. В июле 2009 года при загадочных обстоятельствах легенда бокса умер в бразильском отеле. Первоначально жене боксера предъявили обвинение в убийстве после того, как бразильские власти признали смерть 37-летнего Гатти насильственной. Однако позднее Родригес отпустили, ведь причиной смерти назвали самоубийство. Близкие Гатти заявили, что Артуро не был склонен к суициду и не признавали, что он сам свел счеты с жизнью.

Легендарный боксер похоронен в Монреале (Канада). 9 июня 2013 года Артуро был посмертно принят в Международный зал боксерской славы.

