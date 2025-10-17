Президента футбольного клуба застрелили прямо на дороге (фото)

Футбольного функционера убили на Кипре

Президент кипрского футбольного клуба "Кармиотисса", бизнесмен Ставрос Димостенус был застрелен на автомагистрали Лимасола. СМИ во всем винят мафию.

Что нужно знать:

Авто Димостенуса расстрелял неизвестный на мотоцикле

СМИ сообщили о заказном характере убийства

Ставрос несколько лет руководил ФК "Кармиотисса"

Об этом сообщил портал Philenews. По информации источника, инцидент произошел вблизи дома Димостенуса.

Сообщается, что 49-летний Ставрос ехал со своим сыном по трассе. В какой-то момент его машину остановил фургон, после чего к автомобилю бизнесмена подъехал мотоциклист, открывший огонь. Сын попытался отвезти раненого отца в больницу, однако машина заглохла посреди дороги. В итоге он остановил проезжавшее мимо авто и попросил гражданина отвезти их в больницу, что и было сделано. Врачи спасти Димостенуса не смогли.

Ставрос Димостенус был смертельно ранен в авто

Полиция Лимассола расследует убийство. Правоохранители в другом районе города обнаружили фургон, который, предположительно, использовался преступниками для побега. Место происшествия оцеплено и ведется детальный осмотр. По информации СМИ, полиция не исключает никаких версий, в то время как все улики указывают на сценарий исполнения заказного убийства с признаками сведения счетов.

Преступники сожгли фургон, использовавшийся для побега

Димостенус возглавлял "Кармиотиссу" с 2023 года. Сейчас команда играет во втором по силе дивизионе страны и занимает 4-е место в лиге.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в сборной Украины. Защитник национальной команды Ефим Конопля лайкал пророссийские посты. Накануне в подобной ситуации оказался игрок "Динамо".