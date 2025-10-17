Президента футбольного клуба застрелили прямо на дороге (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Футбольного функционера убили на Кипре
Президент кипрского футбольного клуба "Кармиотисса", бизнесмен Ставрос Димостенус был застрелен на автомагистрали Лимасола. СМИ во всем винят мафию.
Что нужно знать:
- Авто Димостенуса расстрелял неизвестный на мотоцикле
- СМИ сообщили о заказном характере убийства
- Ставрос несколько лет руководил ФК "Кармиотисса"
Об этом сообщил портал Philenews. По информации источника, инцидент произошел вблизи дома Димостенуса.
Сообщается, что 49-летний Ставрос ехал со своим сыном по трассе. В какой-то момент его машину остановил фургон, после чего к автомобилю бизнесмена подъехал мотоциклист, открывший огонь. Сын попытался отвезти раненого отца в больницу, однако машина заглохла посреди дороги. В итоге он остановил проезжавшее мимо авто и попросил гражданина отвезти их в больницу, что и было сделано. Врачи спасти Димостенуса не смогли.
Полиция Лимассола расследует убийство. Правоохранители в другом районе города обнаружили фургон, который, предположительно, использовался преступниками для побега. Место происшествия оцеплено и ведется детальный осмотр. По информации СМИ, полиция не исключает никаких версий, в то время как все улики указывают на сценарий исполнения заказного убийства с признаками сведения счетов.
Димостенус возглавлял "Кармиотиссу" с 2023 года. Сейчас команда играет во втором по силе дивизионе страны и занимает 4-е место в лиге.
Ранее "Телеграф" сообщал о скандале в сборной Украины. Защитник национальной команды Ефим Конопля лайкал пророссийские посты. Накануне в подобной ситуации оказался игрок "Динамо".