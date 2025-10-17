Скандал с футболистом сборной Украины докатился до ВСУ

Игрок "Шахтера" угодил в неприятную ситуацию

Журналист и военнослужащий ВСУ Андрей Сенькив публично обратился к защитнику "Шахтера" и сборной Украины Ефиму Конопле. Накануне футболист угодил в скандал из-за лайков пророссийских постов в соцсетях.

Что нужно знать:

Конопля лайкал в Instagram пророссийские посты

Ефим публично извинился

Сенькив предложил футболисту помочь украинской армии, как это сделал игрок "Динамо" в подобной ситуации

Соответствующий комментарий Сенькива доступен на его странице в Instagram. Андрей предложил футболисту сделать донат его батальону в качестве извинений.

Господин Ефим Конопля, понимаю — ошиблись, бывает. Предлагаю в плане извинений финансово поддержать мой 53 отдельный разведывательный батальон. Господин Блэнуцэ вот закинул за похожее первую зарплату на ВСУ. Хоть что-то полезное должно быть из этой ситуации. Спасибо. Андрей Сенькив

Отметим, Конопля в Instagram ставил лайки под видео: "Россия – не для слабых и медленных", под видео с нарезкой действий российского футболиста Романа Павлюченко в составе английского "Тоттенхэма", а также под видео с Владимиром Жириновским и его размышлениями "как убрать подкаблучников". Позднее Конопля убрал эти лайки и извинился.

Ранее в подобный скандал угодил румынский форвард "Динамо" Владислав Блэнуцэ. Игрок на своей странице в Tik Tok размещал пророссийские публикации, а после приезда в Киев ему пришлось извиняться. В итоге Владислав свою первую зарплату пожертвовал ВСУ.

Напомним "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел оказаться в основном этапе Лиги конференций. Накануне донецкий клуб узнал имена соперников в основном раунде ЛК. В первом туре дончане обыграли "Абердин" (2:3).

К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на первом месте, а в Кубке Украины дончане преодолели первую стадию. За место в четвертьфинале "Шахтер" сыграет с "Динамо".