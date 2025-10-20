"Шахтер" - "Легия": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Горняки продолжают борьбу за плей-офф в 3-м по силе еврокубке

В четверг, 23 октября, донецкий клуб сыграет свой второй поединок в рамках основного этапа Лиги конференций УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Легия".

Что нужно знать

"Шахтер" принимает варшавский клуб в Кракове

Прямая трансляция игры будет доступна эксклюзивно на Megogo

Бесплатной официальной трансляции матча "Шахтер" — "Легия" не будет

В прямом эфире в Украине игру "Шахтер" — "Легия" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Посмотреть поединок "Шахтер" — "Легия" смогут обладатели подписок "Спорт", "Максимальная" и Megopack N+S. Стоимость от 279 грн за месяц. Игра состоится в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски". Начало встречи в 19:45 по киевскому времени. Официальной бесплатной трансляции матча не будет.

Напомним "Шахтер" по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. Накануне донецкий клуб узнал имена соперников в еврокубке. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3).

К слову, в чемпионате Украины Горняки идут на втором месте, а в Кубке Украины дончане преодолели первую стадию. За место в четвертьфинале "Шахтер" сыграет с "Динамо".