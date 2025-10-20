Семь лет скрывали правду: как русские давили друг друга в Москве

Этот день называют самым трагическим случаем в истории советского и российского спорта

20 октября 1982 года в Москве произошла одна из самых больших трагедий в истории футбола — Давка в "Лужниках". Цепочка случайных событий привела к смертям десятков людей.

Что нужно знать:

"Спартак" Москва принимал "Хаарлем" из Нидерландов на стадионе имени Ленина (сейчас "Лужники")

За 20 секунд до окончания игры хозяева забили второй гол

На узкой лестнице, ведущей к выходу со стадиона, образовалась смертельная давка

В СССР долгое время замалчивали трагедию

По официальным данным, жертвами трагедии стали 66 человек, по неофициальным — до 340 людей. В СССР долгое время замалчивали инцидент, передает "Телеграф".

В этот день в Москве состоялся большой футбольный матч: "Спартак" принимал нидерландский "Хаарлем" в рамках первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА. Поединок проходил при "минусовой" температуре, а стадион в то время не был оборудован крышей.

Москвичи вышли вперед после удара Гесса со штрафного в начале первого тайма. Под занавес встречи болельщики начали покидать стадион, чтобы побыстрее попасть домой. Причем большинство выбрало для этого лестницу № 1 трибуны "С", выход из которой находился ближе к метро. Всего за 20 секунд до финального свистка Швецов удвоил преимущество хозяев. Примерно в это же время на вышеназванной узкой лестнице началась массовая давка.

Видеообзор матча "Спартак" - "Хаарлем"

Официально власти сообщили о 66 погибших, правда очевидцы считают, что их счет шел на сотни. Кроме того, о смертях стало известно только 8 июля 1989 года — с наступлением эпохи гласности. Газета "Советский спорт" и еженедельник "Футбол. Хоккей" сразу после трагедии выпустили репортажи о матче с заголовками "Холодная погода — горячая игра" и "Счет на секунды" соответственно, умолчав о смертях людей. А в "Вечерней Москве" упомянули о происшествии, но ничего не сказали о жертвах.

По неофициальным данным, причиной давки стал именно гол Шевцова. Болельщики, уходившие из стадиона, решили вернуться и отпраздновать гол на трибунах. В результате два потока людей столкнулись на лестнице, что привело к смертям. Из-за этих слухов футболист даже выразил сожаление о забитом мяче.

Эх, лучше бы я не забивал тот гол!.. Сергей Швецов

Сергей Швецов

По итогам официального расследования были осуждены директор "Лужников" Виктор Кокрышев, главный комендант Юрий Панчихин, проработавший на этой должности чуть больше 2 месяцев, заместитель Кокрышева Лыжин и майор милиции Семен Корягин. Кокрышев, Лыжин и Панчихин были осуждены за халатность и получили по три года тюрьмы. Первые двое попали под амнистию в честь 60-летия образования СССР, а Панчихин отсидел только полтора года. Корягин тоже был амнистирован. Фактически всю вину за трагедию спихнули на "фанатов". В тот морозный день многие болельщики "согревались" с помощью алкоголя.

Очевидцы и близкие погибших считают, что виновных в трагедии в "Лужниках" так и не наказали, а правду так и не рассказали. Вратарь "Хаарлема", участник того матча Эдвард Метгод позднее признался, что узнал о трагедии спустя 7 лет, а игрокам "Спартака" об инциденте сообщили на следующий день после игры.

О том, что случилось в "Лужниках" после нашей игры, я узнал только лет через семь. Я был шокирован, ведь прошли годы, а мы ничего и не знали. Эдвард Метгод

Эдвард Метгод/Фото: Getty Images

К десятилетию со дня трагедии в "Лужниках" на территории спорткомплекса воздвигли "Памятник погибшим на стадионах мира".

Памятник погибшим на стадионах мира

