"Победа Украины" вызвала переполох в Госдуме

Заявление украинского спортивного чиновника наделало шуму в России

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала нашумевшее заявление главы национального олимпийского комитета (НОК) Украины, олимпийского чемпиона (командная сабля) Вадима Гутцайта. Накануне функционер назвал "нейтральный статус" РФ на ближайших Играх-2026 победой Украины.

Соответствующий комментарий Журовой приводит vseprosport.ru.

А причем здесь нейтральный статус наших спортсменов и победа Украины? Никакая это не победа Украины. Это стандартное решение МОК, так как пока не восстановлен в правах Олимпийский комитет России. Флага и гимна у нас нет именно по этой причине, а не потому, что украинцы что-то шепчут Ковентри. Им только кажется, что они оказывают влияние на Ковентри. Президент МОК не принимает решения единолично, решения в МОК принимаются коллегиально. И далеко не факт, что у наших спортсменов не будет национального флага на Олимпиаде в Италии. Все еще может измениться. Светлана Журова

Накануне Гутцайт заявил о победе Украины на спортивном фронте, хотя еще в сентябре 2025 года Ковентри озвучивала данный сценарий.

Во время моей встречи в Международном олимпийском комитете с новым президентом организации Кирсти Ковентри, они нас заверили и потом на исполкоме приняли решение, что на зимней Олимпиаде-2026 в РФ и РБ не будет флагов. Это тоже победа Украины и за это им большое спасибо. Вадим Гутцайт

Напомним, В МОК решили допустить РФ к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх. К примеру, спортсмены из РФ вероятно не выступят на Олимпиаде-2026 в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании Россия добилась частичного смягчения санкций.