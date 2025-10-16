"Может напихать": Усик отказался драться с "Новым Тайсоном"

Украинский боксер уже готовится к следующему поединку

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) анонсировал свое возвращение на ринг. Украинец планирует провести свой следующий бой в 2026 году.

Что нужно знать:

Усик анонсировал свой бой в 2026 году

Александр заявил, что точно не выйдет на ринг с Мозесом Итаумой

Имя следующего соперника Усика неизвестно

Об этом Усик заявил во время Киевского международного экономического форума. Александр при этом в шутливой форме отказался драться против британца Мозеса Итаумы (13–0, 11 КО), которого за стиль боя прозвали "Новым Майком Тайсоном".

Я был в тренировочном лагере, только вчера приехал (на экономический форум – прим. Ред.). Тренируюсь, планирую выйти на ринг в 2026 году. И с Божьей помощью одержу победу. Против кого? Надо подумать… Итаума? Нет, с ним точно поединка не будет. Он же молодой, может мне напихать. А, еще он сказал, что не бьет дедушек. Я не могу вам сказать имя следующего соперника, сейчас идут переговоры. Александр Усик

Отметим, Усик в июле 2025 года нокаутировал Даниеля Дюбуа и стал двукратным абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Итаума в августе 2025 года в первом раунде нокаутировал опытного Диллиана Уайта.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Однако украинец попросил у Организации отсрочку из-за состояния здоровья. WBO согласилась, однако в сети всплыли кадры, на которых украинец танцует и играет в футбол, что вызвало вопросы у функционеров. Тем не менее "Кот" получил время на отдых и восстановление, а Паркер — нового соперника (британец Фабио Уордли).