Усик сделал громкое заявление о карьере в политике (видео)

Боксер отказался начинать политическую карьеру

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) не хочет влазить в большую политику. Спортсмен собирается сохранить свою репутацию и имя.

Что нужно знать:

Усик не пойдет в политику

Боксер считает, что туда идут те, кто хочет "скомуниздить" что-то

Спортсмен ранее думал о работе в министерстве спорта

Соответствующий комментарий Усика приводит novyny.live в Instagram. Боксер отметил, что в политику идут те, кто хочет "скомуниздить" (украсть), а он этого делать не хочет.

Что я там буду делать? Зачем мне это? Как мое влияние мне поможет, если я буду политиком или мэром? Что меня дед какой-нибудь встретит и скажет: "Сын, я за тебя болел, а сейчас тебе на" и даст мне пыром. Ну н****а, если я этому не учился, у меня нет юридического образования. Ну, я там себе знаю. Зачем, если я могу хорошо… У меня карьера вообще-то. Н****а оно мне нужно? Туда нужно идти тому, кто хочет скомуниздить. Я не хочу скомуниздить. У меня есть, слава Богу, я заработал и хочу сохранить свое и приумножить в чем-нибудь другом. Александр Усик

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Однако украинец попросил у Организации отсрочку из-за состояния здоровья. WBO согласилась, однако в сети всплыли кадры, на которых украинец танцует и играет в футбол, что вызвало вопросы у функционеров. Тем не менее "Кот" получил время на отдых и восстановление, а Паркер — нового соперника (британец Фабио Уордли).

Ранее Усик заявлял, что хочет возглавить министерство спорта. После завершения карьеры боксера Александр хочет попробовать свои силы в ММА.