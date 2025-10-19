Биатлонистка осталась без зубов во время гонки (видео)

Неприятный инцидент произошел с австрийской спортсменкой

В воскресенье, 19 октября, в Мюнхене (Германия) завершился женский суперспринт в рамках фестиваля по летнему биатлону Loop One. К сожалению, без инцидентов не обошлось.

Австрийская биатлонистка Лара Вагнер после столкновения с соперницей лишилась передних зубов. Об этом сообщил комментатор Андрей Сухецкий на своем telegram-канале.

Вагнер и норвежка Каролин Кноттен не поделили трассу из-за неразберихи во время захода на штрафной круг. В итоге Кноттен сбила австрийку, а та полетела в рекламный щит. Лара сумела подняться и даже финишировать, правда, показав худший результат. В прямую трансляцию гонки попал кадр, на котором видно, что Вагнер потеряла передние зубы.

Лара Вагнер потеряла зубы

Добавим, что победу в гонке одержала вернувшаяся после пропуска прошлого сезона итальянка Лиза Виттоцци. У мужчин триумфовал француз Эрик Перро.

