Джошуа — Пол: о котрій бій і як дивитися бокс

Британський гігант та американський вискочка проведуть бій

У п’ятницю, 19 грудня, у Маямі (штат Флорида, США) відбудеться грандіозне шоу боксу. У головному поєдинку вечора на ринг вийдуть британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та американець Джейк Пол (12-1, 7 КО).

Що потрібно знати

Джошуа і Пол проведуть професійний бій у надважкій вазі

Netflix — офіційний транслятор вечора боксу в Маямі

Головний бій шоу розпочнеться рано вранці 20 грудня за київським часом

Офіційна пряма трансляція шоу Джошуа — Пол доступна для перегляду на стримінговій платформі Netflix. Про це повідомляє "Телеграф".

Netflix покаже вечір боксу Джошуа — Пол у всьому світі. Для перегляду потрібна підписка на сервіс. Вартість перегляду від 4,99 євро/місяць (від 240 грн/місяць). Додамо, що шоу розпочнеться 19 грудня о 23:45 за київським часом. Основний кард стартує 20 грудня о 03:00 за київським часом, а головний бій орієнтовно розпочнеться о 05:30 за київським часом.

Нагадаємо, медіатиждень вечора боксу Джошуа — Пол стартував із відкритих тренувань. Під час цього заходу в рамках шоу вже відбулися перші бої. Наступного дня Ентоні й Джейк зустрілися віч-на-віч на фінальній пресконференції. Крім того, боксери зважилися перед боєм.